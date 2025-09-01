Wednesday, Task y House of Guinness dominan el streaming de septiembre

Los Ángeles, Estados Unidos.- El inicio de septiembre trae un reacomodo en la industria del streaming. Las principales plataformas concentran parte de sus apuestas en este mes, con producciones que buscan reforzar su posición en el mercado.
Netflix, HBO, Apple TV, Disney+ y Prime Video han trazado un calendario cargado de lanzamientos, que va desde thrillers psicológicos hasta comedias deportivas, sin dejar de lado las superproducciones históricas. Entre ellas, se distinguen propuestas que pretenden convertirse en fenómenos globales, mientras otras cierran capítulos de gran éxito.
En el caso de Netflix, los seguidores de Wednesday ("Merlina") podrán ver la segunda parte de la nueva temporada, con los episodios del cinco al ocho disponibles desde el 3 de septiembre.
HBO, por su lado, apuesta por Task, serie protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey.
Ambientada en Filadelfia, relata la persecución de una ola de violentos robos liderados por un hombre de familia sin sospechas, a estrenarse el 8 de septiembre.
Apple TV reforzará su catálogo con la cuarta temporada de The Morning Show, disponible desde el 17 de septiembre, además de la miniserie The Savant, protagonizada por Jessica Chastain y programada para el 26 del mismo mes.
Disney+ se suma con Chad Powers, comedia deportiva liderada por Glen Powell, que debutará el 30 de septiembre, mientras Prime Video lanzará The Girlfriend el día 10, bajo la dirección y protagonismo de Robin Wright.
El plato fuerte de Netflix llegará el 25 de septiembre con House of Guinness, drama histórico de Steven Knight que explora la vida de la familia Guinness y su imperio cervecero en Irlanda y Reino Unido a finales del siglo XIX.
Finalmente, Paramount+ expandirá el universo Yellowstone con The Dutton Ranch, un spin-off centrado en Beth Dutton y Rip Wheeler, con la incorporación de Annette Bening.
También se espera en Prime Video el estreno de The House of the Spirits, basada en la obra de Isabel Allende y liderada por Alfonso Herrera y Dolores Fonzi.