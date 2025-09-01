Wednesday, Task y House of Guinness dominan el streaming de septiembre

Los Ángeles, Estados Unidos.- El inicio de septiembre trae un reacomodo en la industria del streaming. Las principales plataformas concentran parte de sus apuestas en este mes, con producciones que buscan reforzar su posición en el mercado.

Netflix, HBO, Apple TV, Disney+ y Prime Video han trazado un calendario cargado de lanzamientos, que va desde thrillers psicológicos hasta comedias deportivas, sin dejar de lado las superproducciones históricas. Entre ellas, se distinguen propuestas que pretenden convertirse en fenómenos globales, mientras otras cierran capítulos de gran éxito.

En el caso de Netflix, los seguidores de Wednesday ("Merlina") podrán ver la segunda parte de la nueva temporada, con los episodios del cinco al ocho disponibles desde el 3 de septiembre.