Fallout confirma su segunda temporada y fija estreno mundial en diciembre

El universo postapocalíptico de Fallout prepara su regreso a la pantalla de Prime Video, trasladando la acción a la devastada ciudad de New Vegas, uno de los escenarios más emblemáticos de la franquicia. A continuación, los detalles.
La producción, inspirada en el videojuego de Bethesa, se ambienta 200 años después de una guerra nuclear y sigue a tres sobrevivientes: Lucy (Ella Purnell), habitante de un refugio; Maximus (Aaron Clifton Moten), miembro de la Hermandad de Acero; y “El Ghoul” (Walton Goggins), un mutante marcado por la radiación.
Geneza Robertson-Dworet, parte del equipo creativo junto a Graham Wagner, explicó que la primera entrega dejó aspectos fuera por cuestiones de tiempo.
"Solo teníamos ocho horas, y eso dificultó el proceso por lo que tuvimos que recortar cosas del universo que no podíamos hacer justicia", señaló la guionista.
El reto, añade Wagner, ha sido sostener el tono singular que mezcla drama, sátira y humor negro: "Bromeamos con que ninguno de los dos puede escribir esta serie solo Yo hago un borrador y no está del todo bien".
"Luego Geneza hace otro y se acerca más. Nada queda sin pasar varias veces entre nosotros. El atractivo está en el punto medio de nuestros mundos, y también en lo que emocionaba a Jonathan Nolan para dirigir los primeros episodios", expresó.
La dupla creativa, que combina experiencia en acción y comedia, considera que esta fusión es la esencia de Fallout.
“Fallout es una mezcla de nuestros mundos”, dijo Robertson-Dworet. “Yo vengo de un género y Graham conoce la comedia de televisión. Así que la serie es dramática, pero también divertida y rara”, agregó.
Tras convertirse en el lanzamiento más exitoso en la historia de Prime Video y acumular 16 nominaciones al Emmy.
La serie ahora promete profundizar en la violencia, la sátira y las tensiones de una humanidad que, incluso tras el apocalipsis, sigue dividida.