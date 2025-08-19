  1. Inicio
Fallout confirma su segunda temporada y fija estreno mundial en diciembre

La segunda temporada de Fallout llegará a Amazon Prime Video en diciembre y trasladará la acción a New Vegas, expandiendo el universo postapocalíptico de la saga

  • 19 de agosto de 2025 a las 09:39
1 de 10

El universo postapocalíptico de Fallout prepara su regreso a la pantalla de Prime Video, trasladando la acción a la devastada ciudad de New Vegas, uno de los escenarios más emblemáticos de la franquicia. A continuación, los detalles.

 Foto: Amazon Prime Video
2 de 10

La producción, inspirada en el videojuego de Bethesa, se ambienta 200 años después de una guerra nuclear y sigue a tres sobrevivientes: Lucy (Ella Purnell), habitante de un refugio; Maximus (Aaron Clifton Moten), miembro de la Hermandad de Acero; y “El Ghoul” (Walton Goggins), un mutante marcado por la radiación.

 Foto: Amazon Prime Video
3 de 10

Geneza Robertson-Dworet, parte del equipo creativo junto a Graham Wagner, explicó que la primera entrega dejó aspectos fuera por cuestiones de tiempo.

 Foto: Amazon Prime Video
4 de 10

"Solo teníamos ocho horas, y eso dificultó el proceso por lo que tuvimos que recortar cosas del universo que no podíamos hacer justicia", señaló la guionista.

 Foto: Amazon Prime Video
5 de 10

El reto, añade Wagner, ha sido sostener el tono singular que mezcla drama, sátira y humor negro: "Bromeamos con que ninguno de los dos puede escribir esta serie solo Yo hago un borrador y no está del todo bien".

 Foto: Amazon Prime Video
6 de 10

"Luego Geneza hace otro y se acerca más. Nada queda sin pasar varias veces entre nosotros. El atractivo está en el punto medio de nuestros mundos, y también en lo que emocionaba a Jonathan Nolan para dirigir los primeros episodios", expresó.

 Foto: Amazon Prime Video
7 de 10

La dupla creativa, que combina experiencia en acción y comedia, considera que esta fusión es la esencia de Fallout.

 Foto: Amazon Prime Video
8 de 10

“Fallout es una mezcla de nuestros mundos”, dijo Robertson-Dworet. “Yo vengo de un género y Graham conoce la comedia de televisión. Así que la serie es dramática, pero también divertida y rara”, agregó.

 Foto: Amazon Prime Video
9 de 10

Tras convertirse en el lanzamiento más exitoso en la historia de Prime Video y acumular 16 nominaciones al Emmy.

 Foto: Amazon Prime Video
10 de 10

La serie ahora promete profundizar en la violencia, la sátira y las tensiones de una humanidad que, incluso tras el apocalipsis, sigue dividida.

 Foto: Amazon Prime Video
