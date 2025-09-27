"Miranda Priestly" y Anna Wintour se encuentran en la Semana de la Moda de Milán

Milán, Italia.- La realidad y la ficción finalmente tuvieron su encuentro: Anna Wintour y "Miranda Priestly" se encontraron frente a frente en la pasarela de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán. Es sabido que el personaje interpretado por Meryl Streep en "El diablo viste a la moda" se inspira en la editora de Vogue, y es una adaptación de la novela "El diablo viste de Prada", de Lauren Weisberger.

Ha sido la propia revista Vogue la que ha hecho eco del encuentro que ha generado gran revuelo. En el video compartido en sus redes sociales donde se ve el ingreso de los personajes al desfile, la revista registra: "La legendaria editora de la revista Runway no había sido vista en los desfiles en casi 20 años, pero los rumores dicen que está preparando un giro de guion mayúsculo para la conocida biblia global de la moda". Por otra parte, en el clip donde se registra el saludo de la editora en la ficción y en la realidad, Vogue publica: "Hoy en Milán, la legendaria editora de la revista Runway, Miranda Priestly, se reunió con Anna Wintour de Vogue después del desfile de primavera 2026 de @dolcegabbana".

Todo un juego promocional que ha causado sensación previo al estreno de la cinta programada para mayo de 2026. Meryl Streep, caracterizada como su personaje, se hizo acompañar del director de arte de Runway Magazine, Nigel Kipling, interpretado por el actor Stanley Tucci. Asimismo, de su nueva asistente, que ahora recae en la actriz Simone Ashley.

