El relevo de Anna Wintour en Vogue: ¿quién se sentará en el trono de la moda?

Durante casi cuatro décadas, Anna Wintour ha sido la voz más fuerte de Vogue y, por extensión, de la industria de la moda. Su figura se convirtió en sinónimo de la revista desde que asumió la dirección en 1988, construyendo un legado que trasciende portadas y pasarelas.
El anuncio de su retiro como responsable del contenido editorial en la edición estadounidense de la cabecera marcó un punto de inflexión. Aunque Wintour, de 75 años, seguirá ejerciendo sus cargos como directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, su salida abre una nueva etapa.
La periodista Lauren Sherman, de Puck, reveló que Wintour ya habría elegido a su sucesora: Chloe Malle, quien asumiría el rol de jefa de contenido editorial.
Condé Nast aún no lo confirma, pero el anuncio podría hacerse oficial en cuestión de días.
El movimiento no sorprende a voces cercanas. Amy Odell, autora del best seller Anna, había adelantado en 2022 que Malle era una de las candidatas más fuertes.
“Anna tiene 75 años, ha estado haciendo esto por 37 años. Aunque sea una super humana, nadie puede trabajar para siempre. Lo que me parece interesante es que sabemos que Anna es una persona muy controlada, y está organizando todo de forma que ella elegirá a su sucesor”, explicó en entrevista con People.
Malle, de 39 años, editora de Vogue.com desde 2023, ha labrado su propia trayectoria en medios como The New York Times y Town & Country.
Hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta Louis Malle, estudió literatura en Brown University y se ha consolidado dentro de la redacción por su visión contemporánea y estilo cercano.
Su perfil habría pesado más que el de otros nombres considerados, como Nicole Phelps, directora global de Vogue Runway.
El relevo simboliza el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la revista, bajo la sombra ineludible del legado de Wintour.