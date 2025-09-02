  1. Inicio
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?

Malle está lista para los cambios y la edición diaria de Vogue, sin embargo, reportará directamente a Anna Wintour porque seguirá como directora editorial global

  • 02 de septiembre de 2025 a las 08:25
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
1 de 13

Después de semanas sin saber quién sería la nueva sucesora de Anna Wintour en Vogue US, tras anunciar que dejaba su puesto, se ha hecho oficial un nombramiento: Chloe Malle.

 Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
2 de 13

Chloe Malee nació el 8 de noviembre de 1985 en Nueva York. Es hija de la actriz Candice Bergen y el director de cine francés Louise Malle.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
3 de 13

Desde niña, Chloe mostró interés por el mundo editorial, por lo que realizó estudios en Literatura Comparada y Escritura en la Universidad de Brown,

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
4 de 13

Su carrera profesional inició como pasante en el New York Observer, donde se dedicaba a temas de bienes raíces.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
5 de 13

En Vogue, Chloe lleva trabajando más de 14 años. Inició como Editora de Sociales y desde entonces se enfocó en la industria de la moda y la belleza.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
6 de 13

Después se convirtió en Editora Digital de Vogue.com. También ha escrito para otros medios como The New York Times, The Wall Street Journal y Architectural Digest, entre otras.

 Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
7 de 13

El nombre de Malle se venía mencionando desde hace meses desde que en junio pasado fuera la encargada de la entrevista y el artículo de la portada sobre la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Esta fue la última edición de Wintour al mando de la revista.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
8 de 13

Se menciona que la experiencia digital de Malle iniciará una nueva era para la industria de la moda, ya que su expertise parece dirigir la editorial de Vogue a un enfoque más online.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
9 de 13

Medios estadounidenses afirman que fue la misma Anna Wintour la encargada de elegir a su sucesora y que Chloe se llevó el puesto por conocer a la perfección a la empresa.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
10 de 13

Malle está casado con Graham McGrath Albert y tiene dos hijos.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
11 de 13

Malle se encarga de copresentar el único podcast de la revista conocido como "The Run-Through with Vogue", junto Chioma Nnadi, jefa de Contenido Editorial en British Vogue.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
12 de 13

Malle asumirá la gestión diaria de Vogue tanto en su versión impresa como digital, pero reportará directamente a Wintour, ya que ella seguirá siendo la editora jefa de la revista y directora editorial global de Vogue, así como directora global de Contenido de Condé Nast.

Foto: Instagram
¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?
13 de 13

“La moda y los medios están evolucionando a una velocidad vertiginosa, y estoy muy emocionada —y asombrada— de ser parte de eso”, dijo Malle en la nota de Vogue

 Foto: Instagram
