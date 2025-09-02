¿Quién es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue y sucesora de Anna Wintour?

Después de semanas sin saber quién sería la nueva sucesora de Anna Wintour en Vogue US, tras anunciar que dejaba su puesto, se ha hecho oficial un nombramiento: Chloe Malle.
Chloe Malee nació el 8 de noviembre de 1985 en Nueva York. Es hija de la actriz Candice Bergen y el director de cine francés Louise Malle.
Desde niña, Chloe mostró interés por el mundo editorial, por lo que realizó estudios en Literatura Comparada y Escritura en la Universidad de Brown,
Su carrera profesional inició como pasante en el New York Observer, donde se dedicaba a temas de bienes raíces.
En Vogue, Chloe lleva trabajando más de 14 años. Inició como Editora de Sociales y desde entonces se enfocó en la industria de la moda y la belleza.
Después se convirtió en Editora Digital de Vogue.com. También ha escrito para otros medios como The New York Times, The Wall Street Journal y Architectural Digest, entre otras.
El nombre de Malle se venía mencionando desde hace meses desde que en junio pasado fuera la encargada de la entrevista y el artículo de la portada sobre la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Esta fue la última edición de Wintour al mando de la revista.
Se menciona que la experiencia digital de Malle iniciará una nueva era para la industria de la moda, ya que su expertise parece dirigir la editorial de Vogue a un enfoque más online.
Medios estadounidenses afirman que fue la misma Anna Wintour la encargada de elegir a su sucesora y que Chloe se llevó el puesto por conocer a la perfección a la empresa.
Malle está casado con Graham McGrath Albert y tiene dos hijos.
Malle se encarga de copresentar el único podcast de la revista conocido como "The Run-Through with Vogue", junto Chioma Nnadi, jefa de Contenido Editorial en British Vogue.
Malle asumirá la gestión diaria de Vogue tanto en su versión impresa como digital, pero reportará directamente a Wintour, ya que ella seguirá siendo la editora jefa de la revista y directora editorial global de Vogue, así como directora global de Contenido de Condé Nast.
“La moda y los medios están evolucionando a una velocidad vertiginosa, y estoy muy emocionada —y asombrada— de ser parte de eso”, dijo Malle en la nota de Vogue