¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Donald Trump ha puesto su interés en él?

Desde que el pasado 21 de marzo Donald Trump dio 48 horas al Gobierno de Irán para abrir el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense ha prolongado el plazo en varias ocasiones, la última de las cuales expira, si no hay cambios, este próximo miércoles. A continuación los detalles de la importancia del estrecho de Ormuz para Donald Trump y la razón de su frustración.