EN FOTOS: 10,000 drones recrearon la pasión de Cristo en Texas, rompiendo récord

Una iglesia en Manvel, Texas, hizo historia en esta Semana Santa 2026, tras el espectacular despliegue de al menos 10,000 drones que iluminó el cielo y lo convirtió en una especie de lienzo digital, plasmando en él la pasión de Cristo, estableciendo un récord en Norteamérica. A continuación las imágenes.
Desde el pasado 27 de marzo hasta el 5 de abril, la congregación organizó el evento gratuito denominado "Jesús, Jesús, Jesús", que atrajo a miles de personas cada noche, buscando celebrar la Pascua de una manera única.
El evento fue el centro de un encuentro que reunió a 30 iglesias locales, además de contar con la participación de más de 300 voluntarios comprometidos en la realización de una experiencia inolvidable.
El espectáculo comenzó con una exhibición de 5,000 drones y culminó con un impresionante despliegue de 10,000 unidades, estableciendo un nuevo récord en la historia de los shows con drones en Norteamérica.
Durante las noches, las formaciones de drones crearon diversas figuras y escenas relacionadas con la historia cristiana.
Incluyendo el periodo de sufrimiento y crucifixión de Jesucristo, acompañada de música cristiana en vivo.
La presencia del público fue masiva, con multitudes que oscilaban entre 6,000 y 10,000 personas cada noche, que presenciaron cómo las luces y la tecnología se unían para contar la historia de la fe. De hecho, el espectáculo de luces pudo ser presenciado a lo lejos por familias, que al notarlo salieron de sus casas para disfrutarlo.
El momento cumbre, registrado en videos y fotografías, mostró una figura de Jesucristo en la cruz, rodeada de un espectáculo de luces en el cielo que dejó atónitos a todos.
Testigos y participantes destacaron que la combinación de tecnología y devoción creó una atmósfera única, donde la innovación sirvió para acercar a las personas a la espiritualidad.
La iglesia de Masters Road ha causado una gran sensación con el espectáculo de luces.
Las imágenes se volvieron virales y le están dando la vuelta al mundo. Este acontecimiento es considerado por muchos como algo histórico y sin precedentes.
"Qué hermoso". "Fue todo un espectáculo". "Al fin usan los drones para algo bueno". Ojalá hubiera podido haber visto ese bello espectáculo, me tengo que contentar con las fotos en redes", son algunos de los comentarios que se leen al respecto en las diversas plataformas digitales.