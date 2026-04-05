EN FOTOS: 10,000 drones recrearon la pasión de Cristo en Texas, rompiendo récord

La presencia del público fue masiva, con multitudes que oscilaban entre 6,000 y 10,000 personas cada noche, que presenciaron cómo las luces y la tecnología se unían para contar la historia de la fe. De hecho, el espectáculo de luces pudo ser presenciado a lo lejos por familias, que al notarlo salieron de sus casas para disfrutarlo.