Interactivos: ¿Cuáles son las obras que la alcaldía de Juan Diego reactivó en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el 25 de enero de 2026, fecha en que asumió el cargo, la alcaldía encabezada por Juan Diego Zelaya reactivó diversas obras y proyectos que permanecieron paralizados durante varios meses.

Más de 70 días después de esa fecha, al menos ocho obras de infraestructura han sido retomadas en Tegucigalpa y Comayagüela, según un conteo independiente realizado por EL HERALDO.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), uno de los principales enfoques de la actual administración ha sido la revisión y reactivación de proyectos de infraestructura que se encontraban detenidos en la capital.

Entre las obras reactivadas destaca el túnel Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa, cuya ejecución volvió a ser retomada tras un período de paralización y retrasos que alcanzaron los 15 meses.

A estas acciones se suma la reactivación de la represa San José, proyecto que había permanecido abandonado por más de 15 meses debido a la falta de pago y que ahora vuelve figurar entre las obras priorizadas dentro de los planes de infraestructura municipal.

Asimismo, las autoridades iniciaron un proceso de revisión técnica del puente Papa Francisco, que, tras ser inaugurado el pasado 21 de noviembre, volvió a ser restringido al público en enero de 2026 debido a revisiones técnicas.

Otro de los proyectos bajo revisión en la capital es el puente Germania, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa. La ampliación de esta estructura con más de 100 años de antigüedad ha enfrentado retrasos durante varios años, pero durante Semana Santa se trabajó en la instalación de vigas.

Referente a la obra, Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbano de la comuna capitalina, explicó que dentro del plan de intervención se contempla habilitar uno de los carriles en determinados momentos, con el fin de mantener la movilidad en el sector en alianza con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).