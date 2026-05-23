Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026

San Pedro Sula tiene nueva reina. Claudia Canahuati Paz recibió la banda oficial como representante sampedrana al certamen nacional Miss Honduras Universo 2026.
La imposición de banda tuvo lugar en el Hotel Aloft de San Pedro Sula, en un acto protocolario que marcó el inicio formal del camino de la candidata hacia la competencia nacional.
La organización Carimaxx, franquicia del certamen en Honduras, estuvo a cargo del evento. Su director y propietario, Carlos Rivera, estuvo presente durante la ceremonia.
La ceremonia no se limitó al protocolo de belleza. Representantes de la Fundación Mil Escuelas participaron en el evento, en línea con el enfoque social que promueve el certamen.
El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula también tuvo presencia en la actividad, reforzando el vínculo del certamen con la identidad cultural hondureña.
Durante su presentación, Claudia Canahuati Paz asumió el compromiso de desarrollar un proyecto orientado al servicio comunitario como parte de su gestión como reina sampedrana.
Con esta designación, San Pedro Sula se suma oficialmente al calendario del Miss Honduras Universo 2026, que continúa en fase de selección de candidatas a nivel municipal.
La gala final del certamen, donde se elegirá a la representante de Honduras ante el Miss Universo, aún no tiene fecha confirmada.