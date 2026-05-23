  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026

Claudia Canahuati Paz recibió la banda de Miss San Pedro Sula en el Hotel Aloft, con lo que la ciudad industrial se suma al calendario del Miss Honduras Universo 2026

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 16:40
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
1 de 12

San Pedro Sula tiene nueva reina. Claudia Canahuati Paz recibió la banda oficial como representante sampedrana al certamen nacional Miss Honduras Universo 2026.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
2 de 12

La imposición de banda tuvo lugar en el Hotel Aloft de San Pedro Sula, en un acto protocolario que marcó el inicio formal del camino de la candidata hacia la competencia nacional.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
3 de 12

La organización Carimaxx, franquicia del certamen en Honduras, estuvo a cargo del evento. Su director y propietario, Carlos Rivera, estuvo presente durante la ceremonia.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
4 de 12
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
5 de 12

La ceremonia no se limitó al protocolo de belleza. Representantes de la Fundación Mil Escuelas participaron en el evento, en línea con el enfoque social que promueve el certamen.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
6 de 12

El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula también tuvo presencia en la actividad, reforzando el vínculo del certamen con la identidad cultural hondureña.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
7 de 12

Durante su presentación, Claudia Canahuati Paz asumió el compromiso de desarrollar un proyecto orientado al servicio comunitario como parte de su gestión como reina sampedrana.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
8 de 12

Con esta designación, San Pedro Sula se suma oficialmente al calendario del Miss Honduras Universo 2026, que continúa en fase de selección de candidatas a nivel municipal.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
9 de 12

La gala final del certamen, donde se elegirá a la representante de Honduras ante el Miss Universo, aún no tiene fecha confirmada.

 Foto: Instagram
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
10 de 12
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
11 de 12
Ella es Claudia Canahuati, la nueva Miss San Pedro Sula 2026
12 de 12
Cargar más fotos