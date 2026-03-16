Alcalde: Con 11 mil millones de deuda y planilla mensual de 82 millones encontró la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- A 50 días de haber asumido la administración municipal, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, presentó este lunes un informe de acciones ejecutadas en la capital, donde destaca trabajos de limpieza, reactivación de obras paralizadas, ordenamiento vial y un plan para estabilizar las finanzas. Durante su exposición, el edil explicó que la prioridad de su administración es atender problemas urgentes que se acumulaban en la ciudad, al tiempo que sienta las bases para proyectos estructurales que impulsen el desarrollo urbano en los próximos años. “El Distrito Central lo recibimos con finanzas presionadas, con una deuda de 11 mil millones de lempiras y una planilla mensual de 82 millones de lempiras, además de basura acumulada, calles sin reparar y obras importantes paralizadas”, expresó el alcalde al referirse a la situación encontrada al iniciar su gestión. A pesar del escenario, la municipalidad comenzó a ejecutar acciones inmediatas para mejorar la ciudad, priorizando la limpieza de puntos críticos y la recuperación de espacios que durante meses presentaban acumulación de desechos, aseguró. “Desde finales de enero logramos recoger 3,600 toneladas de basura con equipos de la municipalidad, un trabajo adicional al que realiza el tren de aseo y que permitió intervenir sectores donde los residuos se habían acumulado por semanas”, indicó Zelaya. Además la Alcaldía ejecutó más de 100 operativos de limpieza en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas con alta circulación de personas como mercados y sectores del bulevar del Norte, en Comayagüela. Mencionó que se realizaron trabajos de recuperación de infraestructura urbana, incluyendo la pintura y rehabilitación de puentes, túneles y cruces peatonales que durante años permanecieron deteriorados. “En estos primeros 50 días se han pintado más de 10,600 metros cuadrados en puentes, túneles y cruces peatonales, espacios que forman parte de la movilidad diaria de miles de capitalinos”, detalló. Entre las obras recuperadas destacan los túneles del Trans-450 en las cercanías del Hospital Escuela y la Cámara de Comercio y Plaza Miraflores, que ahora cuentan con iluminación y presencia permanente de la Policía Municipal. “Estos túneles ahora tienen iluminación, limpieza y vigilancia de la Policía Municipal, porque queremos recuperar espacios públicos que durante años fueron descuidados y que hoy vuelven a ser transitables para la ciudadanía”, afirmó. En materia de infraestructura vial, Zelaya indicó que se iniciaron cinco frentes de bacheo en diferentes sectores de la ciudad, trabajos que se ejecutan principalmente en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico.

Otro de los proyectos retomados es la construcción de la represa San José, considerada clave para mejorar el abastecimiento de agua potable en la capital. “Estamos reactivando el proyecto de la represa San José, la primera represa que se construiría en 30 años en la capital y que permitirá mejorar el suministro de agua en sectores que sufren racionamientos cada verano”, destacó el alcalde. También se reactivó la construcción del túnel de La Florencia, en el bulevar Suyapa, una obra que había permanecido paralizada durante varios mese y que fue retomada el 1 de febrero. “Retomamos el túnel de La Florencia, el 1 de febrero y nuestra meta es entregarlo en septiembre o incluso antes, para mejorar la movilidad en ese sector de la ciudad”, aseguró. En el plano de la prevención de desastres, la municipalidad trabaja con el apoyo de la cooperación alemana en obras de mitigación en sectores vulnerables como Miramesí, La Izagirre, La Guillén y Villa Nueva. “Estas obras se ejecutan con apoyo de la cooperación alemana y buscan reducir los riesgos en zonas vulnerables, protegiendo a las familias que viven en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones”, indicó el edil. Además, se impulsa la aprobación del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, iniciativa que destinaría el 7% de los ingresos municipales a obras de prevención. “Con este sistema queremos garantizar que al menos el 7% de los ingresos municipales se invierta en prevención de riesgos, porque es más responsable prevenir que reconstruir después de un desastre”, afirmó Zelaya. Para mejorar la movilidad urbana, la alcaldía también ejecuta acciones de ordenamiento vial en 24 puntos estratégicos de la ciudad en coordinación con la Policía Nacional de Tránsito y la Policía Municipal.