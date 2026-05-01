Hijo de Iván Velásquez huyó para no ser capturado en operativo; dirigía sucursal de Koriun en Olancho

Deyvi Yuvini Alvarado, señalado por las autoridades como hijo del exgerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, se fugó la noche del jueves tras detectarse un operativo en su contra en la residencial Campisa, en San Pedro Sula. ¿Qué se sabe sobre él?
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, el sospechoso se percató de la presencia de los agentes y emprendió la huida en un vehículo deportivo.
En su intento por escapar, el individuo también impactó varios vehículos, tanto de uso institucional como particulares, afectando el desarrollo del operativo.
La acción fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de las diligencias vinculadas al caso Koriun Inversiones.
El allanamiento se realizó en una vivienda que el investigado tenía en calidad de arrendamiento, donde las autoridades recabaron diversos indicios relevantes para la investigación.
Durante la inspección, los agentes incautaron 277,762 lempiras en efectivo y 590 pesos mexicanos, además de una contadora de dinero y una computadora que estaban en el inmueble.
El Ministerio Público informó el decomiso de dos vehículos, entre ellos el automóvil deportivo utilizado en la fuga, el cual resultó con daños considerables tras el incidente.
Horas después del operativo, el vehículo fue localizado abandonado en una plaza comercial ubicada en el bulevar del norte, donde presentaba daños visibles producto de la huida.
Según las investigaciones preliminares, el señalado habría estado a cargo de la sucursal de Koriun Inversiones en Juticalpa, Olancho, dentro del esquema que actualmente es objeto de investigación.
El caso de Koriun Inversiones se mantiene bajo indagación por parte de las autoridades, al ser señalado como un presunto esquema de estafa piramidal, mientras continúan las diligencias para ubicar al sospechoso y avanzar en el proceso judicial correspondiente.