Microtráfico de drogas estaría detrás del triple crimen en SPS, según la Policía

La Policía Nacional maneja como principal línea de investigación una posible disputa por territorio vinculada al microtráfico de drogas, tras la masacre registrada la noche del jueves en la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula, donde murieron tres jóvenes.
El hecho violento ocurrió en horas de la noche, cuando varias personas se encontraban reunidas en un solar de la zona. Según versiones preliminares, sujetos fuertemente armados a bordo de dos vehículos llegaron al lugar y abrieron fuego en contra las víctimas.
En el ataque murieron Douglas Reconco Benítez (30), Rodolfo Alexander Hernández López (20) y Joshua Jafeth Alberto Santos (22). Uno de ellos falleció en el sitio del crimen, mientras que los otros dos perdieron la vida en los centros asistenciales.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula durante la madrugada del viernes. Horas más tarde, en el transcurso de la mañana, fueron reclamados por sus familiares, quienes los retiraron entre escenas de dolor para llevarlos a sus respectivos velatorios.
El comisionado Eduardo Lanza, jefe policial de San Pedro Sula, indicó que la investigación se centra en el posible vínculo del hecho con actividades de microtráfico en la zona. “La principal hipótesis que manejamos es la venta de microtráfico, pues en la zona hay organizaciones que se dedican a eso. Lamentamos el hecho, pero la investigación va en esa línea”, expresó.
Añadió que el ataque estaría relacionado con una disputa de territorio entre estructuras criminales. “Se trata de un tema de pelea de territorio y microtráfico, donde están vinculadas personas que pertenecen a la Mara Salvatrucha y Pandilla 18”, agregó Lanza.
De acuerdo con testimonios de familiares, Douglas Reconco Benítez residía solo en un apartamento alquilado en la misma colonia y trabajaba como operario en una empresa de logística.
Las otras dos víctimas, según los relatos, eran residentes del sector y mantenían una relación de amistad con Reconco Benítez.
En el momento del ataque, los tres se encontraban reunidos jugando naipes, cuando fueron sorprendidos por los atacantes.
Continúan las investigaciones para esclarecer el crimen múltiple que ha causado consternación en la ciudad, tras un nuevo hecho que suma a la ola de violencia en el país.