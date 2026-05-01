Microtráfico de drogas estaría detrás del triple crimen en SPS, según la Policía

El comisionado Eduardo Lanza, jefe policial de San Pedro Sula, indicó que la investigación se centra en el posible vínculo del hecho con actividades de microtráfico en la zona. “La principal hipótesis que manejamos es la venta de microtráfico, pues en la zona hay organizaciones que se dedican a eso. Lamentamos el hecho, pero la investigación va en esa línea”, expresó.