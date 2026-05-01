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Keydi López y su pequeño Dylan murieron tras ser atropellados en Choloma

Cuando Keydi López y su hijo ya habían cruzado la calle, el pequeño se soltó de la mano de ella y regresó a la carretera; su madre lo siguió y ambos fueron embestidos

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 16:25
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En total luto y consternación se encuentra la familia de Keydi López y el pequeño Dylan, quienes perdieron la vida la tarde del jueves 30 de abril en el sector de Quebrada Seca, municipio de Choloma, Cortés. A continuación los detalles de lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
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El hecho ocurrió en horas de la tarde, en una zona altamente transitada del municipio, donde Keydi López y su hijo Dylan, de 4 años de edad, intentaban cruzar la calle.

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Según el relato de lo ocurrido, Keydi López ya había terminado de cruzar la calle junto a Dylan frente a la escuela Fraternidad, pero el menor se habría soltado de su mano.

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Tras percatarse de que Dylan iba caminando nuevamente de regreso hacia la carretera, Keydi se devolvió e intentó volver a tomar al menor, pero un vehículo los embistió a ambos.

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Socorristas trasladaron a ambos a la Cruz Roja; sin embargo, el menor falleció antes de ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

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Mientras tanto, Keydi fue remitida todavía con vida a un hospital en San Pedro Sula, en Cortés.

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Aunque los médicos estabilizaron a la madre y la remitieron de urgencia, horas más tarde se confirmó también su fallecimiento.

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El conductor del vehículo involucrado huyó tras el hecho, por lo que agentes policiales mantienen abiertas las investigaciones para dar con su paradero.

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Vecinos del sector de Quebrada Seca lamentan la muerte de madre e hijo y piden a las autoridades la pronta detención del conductor.

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“Qué tristeza, cómo es posible que te vi por última vez en Choloma ayer (miércoles)”, escribió Johana Guzmán en sus redes sociales.

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