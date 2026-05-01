Keydi López y su pequeño Dylan murieron tras ser atropellados en Choloma

En total luto y consternación se encuentra la familia de Keydi López y el pequeño Dylan, quienes perdieron la vida la tarde del jueves 30 de abril en el sector de Quebrada Seca, municipio de Choloma, Cortés. A continuación los detalles de lo ocurrido.
El hecho ocurrió en horas de la tarde, en una zona altamente transitada del municipio, donde Keydi López y su hijo Dylan, de 4 años de edad, intentaban cruzar la calle.
Según el relato de lo ocurrido, Keydi López ya había terminado de cruzar la calle junto a Dylan frente a la escuela Fraternidad, pero el menor se habría soltado de su mano.
Tras percatarse de que Dylan iba caminando nuevamente de regreso hacia la carretera, Keydi se devolvió e intentó volver a tomar al menor, pero un vehículo los embistió a ambos.
Socorristas trasladaron a ambos a la Cruz Roja; sin embargo, el menor falleció antes de ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.
Mientras tanto, Keydi fue remitida todavía con vida a un hospital en San Pedro Sula, en Cortés.
Aunque los médicos estabilizaron a la madre y la remitieron de urgencia, horas más tarde se confirmó también su fallecimiento.
El conductor del vehículo involucrado huyó tras el hecho, por lo que agentes policiales mantienen abiertas las investigaciones para dar con su paradero.
Vecinos del sector de Quebrada Seca lamentan la muerte de madre e hijo y piden a las autoridades la pronta detención del conductor.
“Qué tristeza, cómo es posible que te vi por última vez en Choloma ayer (miércoles)”, escribió Johana Guzmán en sus redes sociales.