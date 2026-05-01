Amante del gym: ¿quién era Freddy Rodríguez, joven hallado carbonizado en Danlí?

Como un joven amante del gimnasio y de la vida fitness se mostraba Freddy Rodríguez en sus redes sociales, donde compartía constantemente su estilo de vida saludable.
Durante varios años, el joven mantuvo una rutina enfocada en el ejercicio y el bienestar físico. Incluso, se presume que se desempeñaba como entrenador, ya que varias personas han compartido recuerdos junto a él, destacando cómo los motivaba en sus entrenamientos.
Desde hace más de seis años llevaba un estilo de vida disciplinado, reflejado en sus publicaciones, donde también aparecía en varias fotografías junto a su madre.
Amigos y conocidos lo describen como una persona dedicada, constante y apasionada por el gimnasio, siempre dispuesto a apoyar a quienes iniciaban en el mundo del fitness.
Freddy también era reconocido por su energía positiva dentro del gimnasio, donde mantenía una relación cercana con quienes entrenaban junto a él.
El hallazgo del cuerpo de Freddy Rodríguez se registró en una zona solitaria de la carretera que conduce hacia El Tablón, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
De acuerdo con la información preliminar, el cadáver fue encontrado en condiciones que evidenciaban que había permanecido varios días en el lugar antes de ser ubicado por las autoridades. Su rostro estaba irreconocible porque ya estaba en estado de descomposición.
Al momento del levantamiento, el cuerpo presentaba signos de haber sido quemado y un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su identificación inicial.
Debido a las condiciones en las que fue hallado, fue necesario realizar exámenes forenses para confirmar la identidad de la víctima, lo que se logró días después.
El hallazgo del cuerpo de Freddy Rodríguez se registró el pasado domingo 26 de abril. Sin embargo, no fue sino hasta el pasado jueves 30 de abril cuando las autoridades confirmaron de manera oficial que era él.