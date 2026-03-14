¿Qué obras y acciones impulsó la alcaldía de Juan Diego Zelaya en 45 días de su gobierno?

Tegucigalpa, Honduras- A 45 días de haber asumido la administración del Distrito Central, el alcalde Juan Diego Zelaya aseguró desde el inicio que su gestión está enfocada el primer año en reactivar proyectos, mejorar la infraestructura vial y ordenar los servicios municipales en la capital.

Desde su llegada a la comuna capitalina, Juan Diego Zelaya se ha dedicado a la recuperación de obras paralizadas hasta campañas ambientales y acercamientos con gremios profesionales para modernizar la gestión municipal.

Uno de los enfoques principales ha sido la reactivación revisión de obras de infraestructura que estaban detenidas como el túnel Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa, y la revisión del puente Papa Francisco con el objetivo de revisar la estructura actual del puente. Además, la reactivación de la represa San José después de más de 15 meses de estar abandonada.

En materia de mantenimiento y limpieza de la ciudad, las autoridades también han iniciado jornadas de limpieza en distintos puntos de la capital logrando recolectar en un mes más de 2000 toneladas de basura en calles, avenidas y espacios públicos.

Además, incluyen labores en la recuperación de áreas peatonales y la intervención de túneles donde la alcaldía reforzó la seguridad con policías municipales.

Las autoridades municipales también han puesto en marcha operativos de bacheo nocturno en distintos sectores de la ciudad para evitar congestionamientos durante el día.

Las cuadrillas trabajan entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, interviniendo calles y avenidas donde el deterioro del pavimento ha generado constantes quejas de los conductores.

Uno de los puntos intervenidos recientemente es el tramo que conecta la avenida Bolívar con la calle Máximo Jerez, específicamente frente al parque Finlay, donde se realizan reparaciones para mejorar la circulación vehicular.