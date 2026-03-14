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¿Qué obras y acciones impulsó la alcaldía de Juan Diego Zelaya en 45 días de su gobierno?

¿Qué proyectos se han reactivado en la capital? Este lunes la alcaldía del Distrito Central presentará un balance de obras, campañas y acciones ejecutadas en 45 días

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 11:35
¿Qué obras y acciones impulsó la alcaldía de Juan Diego Zelaya en 45 días de su gobierno?

La alcaldía del Distrito Central dará a conocer este lunes un balance de obras viales, limpieza y proyectos impulsados en mes y medio de gestión. Y es ntre los proyectos está la reactivación de la represa San José y el túnel Florencia que estaban paralizados.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras- A 45 días de haber asumido la administración del Distrito Central, el alcalde Juan Diego Zelaya aseguró desde el inicio que su gestión está enfocada el primer año en reactivar proyectos, mejorar la infraestructura vial y ordenar los servicios municipales en la capital.

Desde su llegada a la comuna capitalina, Juan Diego Zelaya se ha dedicado a la recuperación de obras paralizadas hasta campañas ambientales y acercamientos con gremios profesionales para modernizar la gestión municipal.

Uno de los enfoques principales ha sido la reactivación revisión de obras de infraestructura que estaban detenidas como el túnel Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa, y la revisión del puente Papa Francisco con el objetivo de revisar la estructura actual del puente. Además, la reactivación de la represa San José después de más de 15 meses de estar abandonada.

En materia de mantenimiento y limpieza de la ciudad, las autoridades también han iniciado jornadas de limpieza en distintos puntos de la capital logrando recolectar en un mes más de 2000 toneladas de basura en calles, avenidas y espacios públicos.

Además, incluyen labores en la recuperación de áreas peatonales y la intervención de túneles donde la alcaldía reforzó la seguridad con policías municipales.

Las autoridades municipales también han puesto en marcha operativos de bacheo nocturno en distintos sectores de la ciudad para evitar congestionamientos durante el día.

Las cuadrillas trabajan entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, interviniendo calles y avenidas donde el deterioro del pavimento ha generado constantes quejas de los conductores.

Uno de los puntos intervenidos recientemente es el tramo que conecta la avenida Bolívar con la calle Máximo Jerez, específicamente frente al parque Finlay, donde se realizan reparaciones para mejorar la circulación vehicular.

AMDC realiza bacheos nocturnos para no afectar el tránsito vehicular en la capital

Otro de los proyectos en marcha es la reparación de la calle ubicada atrás del Instituto San Francisco, en la conocida calle El Estudiante, un sector transitado por vecinos y estudiantes del área.

La obra estaba prevista para finalizar el 9 de marzo, sin embargo los trabajos se extendieron al menos tres semanas más debido a fallas no previstas detectadas en la estructura interna de la vía.

Según la comuna, los problemas encontrados obligaron a modificar parte del proceso de reparación para garantizar una obra más duradera y segura para los usuarios.

En el ámbito ambiental, la administración municipal también lanzó la campaña “Cero Incendios”, una iniciativa que busca proteger los bosques que rodean la capital hondureña.

Como parte de esta estrategia se activaron cuadrillas contra incendios forestales, que estarán encargadas de vigilar zonas vulnerables y responder de manera inmediata ante cualquier conato de fuego.

La alcaldía del Distrito Central lanzó la campaña “Cero Incendios” para prevenir siniestros forestales en los bosques que rodean la capital mediante vigilancia y respuesta rápida.

La alcaldía del Distrito Central lanzó la campaña “Cero Incendios” para prevenir siniestros forestales en los bosques que rodean la capital mediante vigilancia y respuesta rápida.

 (Foto: Cortesía/EL HERALDO)

La campaña también pretende generar conciencia entre la población sobre la importancia de evitar quemas agrícolas o prácticas que puedan provocar incendios forestales.

En paralelo, la alcaldía ha iniciado acercamientos con sectores técnicos y profesionales para impulsar proyectos de modernización administrativa.

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Uno de estos encuentros se realizó con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), con quienes se analizan propuestas para impulsar la digitalización de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

El objetivo de estas conversaciones es facilitar los trámites municipales y reducir los tiempos que actualmente enfrentan ciudadanos y empresas para obtener permisos o realizar gestiones.

Como resultado de estas reuniones también se firmó una carta de entendimiento para instalar una ventanilla municipal en la sede del CICH, lo que permitirá agilizar procesos técnicos vinculados a proyectos de construcción.

Además de las acciones administrativas y de infraestructura, la municipalidad ha participado en actividades de coordinación con diversos sectores para fortalecer la gestión de la ciudad.

Las autoridades municipales consideran que estas primeras semanas han sido claves para sentar las bases de los proyectos que se ejecutarán durante el resto del año en la capital hondureña.

Por otra parte, la comuna capitalina realizará este lunes 16 marzo un evento público en el que dará a conocer de forma detallada los proyectos reactivados, los que se encuentran en ejecución y el balance de su gestión en los primeros 45 días al frente de la alcaldía.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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