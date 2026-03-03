¿Cuáles son las cinco megaobras que la Alcaldía capitalina aún tiene pendiente de reactivar?

Tegucigalpa, Honduras.- A un mes del inicio de la administración municipal 2026–2030, autoridades de la Alcaldía del Distrito Central informaron sobre la reactivación de proyectos infraestructurales que permanecían inconclusos en la capital.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, indicó que el primer año de gestión estará enfocado en las obras de alto impacto que se mantenían detenidas en años anteriores, causado por dificultades financieras y administrativas.
Sin embargo, anclado a las obras reactivadas, cinco grandes proyectos de desarrollo urbano continúan como obras por ser reactivadas en Tegucigalpa y Comayagüela.
En el ámbito del transporte se posiciona el Trans-450 —actualmente denominado Sistema Inteligente de Transporte Integrado (SITI)— cuya inauguración, según el alcalde capitalino, está programada para el 25 de abril de 2028.
Además, la terminal de buses en el mercado Perisur, obra planteada para ordenar el transporte en la zona comercial al sur de la capital, cuya ejecución comenzó en marzo de 2014, y a la fecha, no registra material o personal en el sector.
Zelaya afirmó a EL HERALDO que la reactivación de este proyecto forma parte de los planes municipales, aunque precisó que uno de los pasos previos será sostener una reunión con los miembros del mercado Perisur para definir su continuidad.
Vivienda y Ordenamiento
En materia habitacional y de gestión de riesgos, el alcalde señaló que se prevé iniciar la reparación de la falla geológica ubicada entre la colonia Guillén y El Reparto, así como reactivar el proyecto “Villa Solidaridad”, destinado a beneficiar a unas 103 familias damnificadas en la zona.
Otro proyecto pendiente es la construcción la caja puente en la colonia Reynel Fúnez que colapsó el 25 de octubre de 2025 a causa de intensas lluvias que provocaron el desacople de una tubería de agua potable, lo que ocasionó el asentamiento del terreno y el colapso de un tramo de la calle principal, afectando la conectividad del sector.
En el eje de ordenamiento vial y comercial se encuentra la modernización de los mercados capitalinos, entre ellos el mercado San Isidro.
La obra, con un costo estimado de 143.6 millones de lempiras, contempla la transformación del centro de abasto en una plaza comercial que albergará más de 600 puestos.
Proyectos retomados
Datos proporcionados por la AMDC indican que, a 37 días de la toma de posesión de la nueva administración, se retomó varias "megaobras".
Entre ellas el túnel vehicular Florencia, que tiene un presupuesto de 38.7 millones de lempiras, la represa San José, presupuestado por 1,600 millones y el puente elevado Papa Francisco, cuyo presupuesto total del proyecto asciende a los 498 millones de lempiras.