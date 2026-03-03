¿Cuáles son las cinco megaobras que la Alcaldía capitalina aún tiene pendiente de reactivar?

Tegucigalpa, Honduras.- A un mes del inicio de la administración municipal 2026–2030, autoridades de la Alcaldía del Distrito Central informaron sobre la reactivación de proyectos infraestructurales que permanecían inconclusos en la capital.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, indicó que el primer año de gestión estará enfocado en las obras de alto impacto que se mantenían detenidas en años anteriores, causado por dificultades financieras y administrativas.

Sin embargo, anclado a las obras reactivadas, cinco grandes proyectos de desarrollo urbano continúan como obras por ser reactivadas en Tegucigalpa y Comayagüela.

En el ámbito del transporte se posiciona el Trans-450 —actualmente denominado Sistema Inteligente de Transporte Integrado (SITI)— cuya inauguración, según el alcalde capitalino, está programada para el 25 de abril de 2028.

Además, la terminal de buses en el mercado Perisur, obra planteada para ordenar el transporte en la zona comercial al sur de la capital, cuya ejecución comenzó en marzo de 2014, y a la fecha, no registra material o personal en el sector.

Zelaya afirmó a EL HERALDO que la reactivación de este proyecto forma parte de los planes municipales, aunque precisó que uno de los pasos previos será sostener una reunión con los miembros del mercado Perisur para definir su continuidad.