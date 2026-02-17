Alcaldía impulsará reordenamiento de mercados para aliviar tráfico y recuperar espacios en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunciaron proyectos de reestructuración y ordenamiento de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela. El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya explicó a EL HERALDO que — ante la reactivación de diversas obras municipales— los principales centros de abasto de la ciudad serán intervenidos para mejorar su funcionamiento y competitividad. “Cuando hablamos de los mercados, el orden es lo primero, hay que dialogar tanto con los vendedores como con los locatarios para encontrar la mejor forma de organizar la actividad comercial”, señaló el edil. De acuerdo con Zelaya, el primer paso será socializar la iniciativa con los dirigentes de los mercados capitalinos y representantes del sector transporte.

"Hay que hablar con los vendedores y locatarios de los mercados para ver cómo podemos ordenar el asunto en primer lugar, y cuando hablamos de orden, también nos referimos a una mejor fluidez en el transporte urbano; buses, taxis, mototaxi, e incluso fluidez peatonal", apuntó. El alcalde sostuvo que un entorno más ordenado permitirá incrementar las ventas y mejorar la experiencia de compradores y visitantes, lo que podría traducirse en un repunte económico para la ciudad. Rubén Espinoza, director de la AMDC, informó que, de manera paralela a las acciones de ordenamiento en los principales puntos de actividad económica, ya se ejecutan intervenciones en distintos sectores del Distrito Central. Entre los proyectos destaca la construcción del Mercado San Isidro , con una inversión de 13.6 millones de lempiras. La obra contempla la modernización del centro de abasto mediante la edificación de una plaza comercial que albergará más de 600 puestos.