Bajas ventas marcan el inicio de la temporada escolar en mercados capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el inicio del año escolar, miles de padres de familia en el Distrito Central comienzan a prepararse para el regreso a clases mediante la compra de uniformes, útiles escolares y otros insumos indispensables para la educación de sus hijos.
Sin embargo, comerciantes de los principales mercados capitalinos reportan bajas ventas, debido a las limitaciones económicas que enfrentan los hogares.
Durante un recorrido por la transitada zona de Comayagüela, EL HERALDO constató que, aunque ya se observan numerosos puntos de venta con indumentaria y artículos escolares, la afluencia de clientes es menor a la esperada para esta temporada.
Los vendedores aseguran que muchos padres buscan precios accesibles y comparan opciones antes de comprar, lo que ha ralentizado la demanda de productos como cuadernos, mochilas, zapatos y uniformes.
“No hay mucho movimiento de clientes. Ahorita, las personas no tienen dinero porque todo está caro, y el regreso a clases es costoso”, señaló Sonia Escoto, comerciante dedicada a la venta de productos escolares desde hace 20 años.
Pese a este panorama, los comerciantes mantienen la expectativa de que en los días previos al inicio oficial de clases las ventas repunten, a medida que más familias realicen las compras de última hora para cumplir con los requerimientos escolares.
Algunos vendedores aseguran que en comparación a febrero de 2025, las ventas se registran bajas, atribuyendo la ausencia de clientes a los posibles cambios de uniforme escolar en el sistema público.
No obstante, estas duras fueron aclaradas durante una rueda de prensa de José Argueta, secretario de Comunicaciones, quien aseguró que ante el reciente cambio de gobierno en el país, el uniforme en el sistema público continuará siendo el mismo.
“No existe instrucción por parte del gobierno de la República para que se haga cambios en el color de los uniformes. No queremos que la familia hondureña incurra en gastos adicionales”, aseguró Argueta.
Precios
Según los vendedores consultados, el costo de los uniformes escolares se mantienen relativamente similares al 2025, sin embargo, al buscar los uniformes, los precios varían según cada talla.
“Hay cubayeras de 450 lempiras, 350, y la más pequeña 250; también hay una económica que vale 200 lempiras y la camisa tipo centro que cuesta 60 lempiras", explicó Michelle Castro, vendedora de uniformes escolares.
Castro explicó que un buzo talla 16 para niños entre los 12 y 14 años, tiene un precio aproximado de 150 lempiras. Los pantalones escolares varían entre 160 y 180 lempiras, con opciones más económicas desde 200 lempiras.
“Tenemos precios en la libreta de una materia a 210 lempiras por docena. También contamos con cuadernos de tareas a 20 lempiras, cuadernos de cuadrícula a 25 lempiras y lápices de carbón en promoción, tres por 10 lempiras”, detalló Fanny Turcios quien vende en la sexta y séptima avenida de Comayagüela.
Según Turcios, adquirir la docena de libretas es una de las mejores opciones de compra para los clientes, ya que si se compra la docena, cada cuaderno cuesta 17 lempiras cada uno.
"Invitamos a la población a visitar los mercados capitalinos, tenemos precios muy accesibles que se ajustan al precio y posibilidad de cada persona", finalizó.