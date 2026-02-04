Bajas ventas marcan el inicio de la temporada escolar en mercados capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el inicio del año escolar, miles de padres de familia en el Distrito Central comienzan a prepararse para el regreso a clases mediante la compra de uniformes, útiles escolares y otros insumos indispensables para la educación de sus hijos.

Sin embargo, comerciantes de los principales mercados capitalinos reportan bajas ventas, debido a las limitaciones económicas que enfrentan los hogares.

Durante un recorrido por la transitada zona de Comayagüela, EL HERALDO constató que, aunque ya se observan numerosos puntos de venta con indumentaria y artículos escolares, la afluencia de clientes es menor a la esperada para esta temporada.

Los vendedores aseguran que muchos padres buscan precios accesibles y comparan opciones antes de comprar, lo que ha ralentizado la demanda de productos como cuadernos, mochilas, zapatos y uniformes.

“No hay mucho movimiento de clientes. Ahorita, las personas no tienen dinero porque todo está caro, y el regreso a clases es costoso”, señaló Sonia Escoto, comerciante dedicada a la venta de productos escolares desde hace 20 años.

Pese a este panorama, los comerciantes mantienen la expectativa de que en los días previos al inicio oficial de clases las ventas repunten, a medida que más familias realicen las compras de última hora para cumplir con los requerimientos escolares.