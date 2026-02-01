Gobierno aclara que no habrá cambios en uniforme escolar y entregará textos gratuitos

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Argueta, aclaró este domingo que para el inicio del año escolar mañana 2 de febrero, los estudiantes deben presentarse con el uniforme que han venido utilizando, sin cambios en los colores o diseños.
“No existe instrucción por parte del Gobierno de la República para que se haga cambios en el color de los uniformes. No queremos que la familia hondureña incurra en gastos adicionales”, indicó Argueta, enfatizando la importancia de la economía familiar ante el comienzo del ciclo escolar.
El funcionario aprovechó para informar que, mañana, las máximas autoridades gubernamentales se movilizarán a cinco puntos del país para la entrega de los primeros lotes de textos escolares, los cuales se distribuirán en centros educativos de Ocotepeque, Olancho, Choluteca, Francisco Morazán y Comayagua.
Asimismo, señaló que el martes, la primera dama se trasladará a Gracias a Dios para entregar también estos textos a los estudiantes de la región.
Los niños beneficiados recibirán un paquete que incluye textos de Matemática, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, su cuaderno de trabajo y la guía del docente, con la instrucción de llevarlos a sus hogares. Todos estos materiales serán proporcionados de manera totalmente gratuita, como parte de los esfuerzos del Gobierno por garantizar educación accesible y de calidad.
Con estas medidas, las autoridades buscan asegurar un inicio escolar ordenado, evitando gastos innecesarios para las familias y promoviendo el acceso equitativo a los recursos educativos en todo el país.