Gobierno aclara que no habrá cambios en uniforme escolar y entregará textos gratuitos

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Argueta, aclaró este domingo que para el inicio del año escolar mañana 2 de febrero, los estudiantes deben presentarse con el uniforme que han venido utilizando, sin cambios en los colores o diseños.

“No existe instrucción por parte del Gobierno de la República para que se haga cambios en el color de los uniformes. No queremos que la familia hondureña incurra en gastos adicionales”, indicó Argueta, enfatizando la importancia de la economía familiar ante el comienzo del ciclo escolar.

El funcionario aprovechó para informar que, mañana, las máximas autoridades gubernamentales se movilizarán a cinco puntos del país para la entrega de los primeros lotes de textos escolares, los cuales se distribuirán en centros educativos de Ocotepeque, Olancho, Choluteca, Francisco Morazán y Comayagua.