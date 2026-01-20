Inicio del año escolar: Precios de cuadernos y uniformes se mantienen en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del inicio del año escolar, comerciantes de mercados del Distrito Central aseguran que los precios de útiles y uniformes se mantienen estables y accesibles.
Con el inicio del año escolar a la vuelta de la esquina, los padres de familia ya comenzaron a recorrer los mercados capitalinos para adquirir útiles y uniformes escolares.
“Tenemos precios en la libreta de una materia a 210 lempiras por docena. También contamos con cuadernos de tareas a 20 lempiras, cuadernos de cuadrícula a 25 lempiras y lápices de carbón en promoción, tres por 10 lempiras”, detalló Fanny Turcios quien vende en la sexta y septima avenida de Comayaguela.
Turcios agregó que los cuadernos cosidos individuales tienen un precio de 38 lempiras, mientras que los cuadernos espiral cuestan 18 lempiras por unidad.“Si compras la docena, sale más económico, aproximadamente 17 lempiras cada uno”, aseguró.
En comparación con el año pasado, los precios de los útiles escolares se han mantenido estables, y los comerciantes esperan que esta tendencia continúe durante los meses de enero y febrero, período de mayor demanda.
Otros artículos de papelería, como borradores y correctores, también se encuentran a precios accesibles. Los borradores se venden desde cinco lempiras, mientras que correctores, reglas y compases varían según la calidad y el tamaño del producto.
En el caso de los cuadernos únicos, utilizados principalmente en la educación primaria, los precios oscilan entre 140 y 150 lempiras. Los cuadernos de mayor tamaño, de hasta 400 páginas, se cotizan alrededor de 400 lempiras. Generalmente, son los docentes o los padres de familia quienes organizan su contenido de acuerdo con el grado del estudiante.
Por otra parte, en la primera calle de Comayagüela, frente al mercado Álvarez, Michelle Castro, comerciante de uniformes, indicó que los precios de la vestimenta escolar varían según la talla y la marca.
“Tenemos diferentes cuballeras en talla infantil, juvenil y para adultos. Los precios van de 250 a 380 lempiras, dependiendo del producto”, explicó.
Castro agregó que los buzos y pantalones escolares también dependen de la talla. Por ejemplo, un buzo talla 16, para niños de entre 12 y 14 años, tiene un precio aproximado de 150 lempiras. Los pantalones escolares varían entre 160 y 180 lempiras, con opciones más económicas desde 200 lempiras.
Hay pantalones que se cotizan entre 230 y 250 lempiras. En conjunto, vestir a un niño con pantalón, cuballera y calcetas podría costar alrededor de 1,000 lempiras, sin incluir los zapatos. Las calcetas se venden tres pares por 60 lempiras, es decir, 20 lempiras cada par.
Castro destacó que los precios se mantienen estables respecto al año anterior, y que la calidad del producto también influye en el valor final. “En general, los costos se conservan, y seguimos ofreciendo productos que se ajustan al presupuesto de las familias”, señaló.
Además de uniformes, en este sector se pueden encontrar mochilas escolares de distintos tamaños y estilos. Según Castro, los precios oscilan entre 300 y 380 lempiras, dependiendo del material y el diseño.
A pesar de la temporada de compras, algunos comerciantes reconocen que las ventas han estado un poco bajas, pero confían en que la afluencia de clientes aumentará a medida que se acerque el inicio de clases.
“Esperamos que los clientes nos visiten y que las ventas mejoren. Es importante que los niños continúen estudiando, porque eso también fortalece el comercio”, afirmó.
Los padres de familia pueden aprovechar estas semanas previas para recorrer los mercados de Comayagüela y comparar precios. Tanto en útiles como en uniformes, los comerciantes aseguran que existen opciones para distintos presupuestos sin sacrificar calidad.
Aunque de manera oficial, la Secretaría de Educación no ha dado a conocer le calendraio escolar, por los general los niños comiezan sus clasea a principios de febrero. Es por eso que los padres de familia empiezan a invetir en materiales escolares.
Los comerciantes, por su parte, buscan ofrecer productos accesibles, fomentando que los estudiantes cuenten con todo lo necesario para enfrentar el nuevo ciclo académico.