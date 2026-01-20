Inicio del año escolar: Precios de cuadernos y uniformes se mantienen en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del inicio del año escolar, comerciantes de mercados del Distrito Central aseguran que los precios de útiles y uniformes se mantienen estables y accesibles.

Con el inicio del año escolar a la vuelta de la esquina, los padres de familia ya comenzaron a recorrer los mercados capitalinos para adquirir útiles y uniformes escolares.

“Tenemos precios en la libreta de una materia a 210 lempiras por docena. También contamos con cuadernos de tareas a 20 lempiras, cuadernos de cuadrícula a 25 lempiras y lápices de carbón en promoción, tres por 10 lempiras”, detalló Fanny Turcios quien vende en la sexta y septima avenida de Comayaguela.

Turcios agregó que los cuadernos cosidos individuales tienen un precio de 38 lempiras, mientras que los cuadernos espiral cuestan 18 lempiras por unidad.“Si compras la docena, sale más económico, aproximadamente 17 lempiras cada uno”, aseguró.

En comparación con el año pasado, los precios de los útiles escolares se han mantenido estables, y los comerciantes esperan que esta tendencia continúe durante los meses de enero y febrero, período de mayor demanda.

Otros artículos de papelería, como borradores y correctores, también se encuentran a precios accesibles. Los borradores se venden desde cinco lempiras, mientras que correctores, reglas y compases varían según la calidad y el tamaño del producto.

En el caso de los cuadernos únicos, utilizados principalmente en la educación primaria, los precios oscilan entre 140 y 150 lempiras. Los cuadernos de mayor tamaño, de hasta 400 páginas, se cotizan alrededor de 400 lempiras. Generalmente, son los docentes o los padres de familia quienes organizan su contenido de acuerdo con el grado del estudiante.