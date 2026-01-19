La aldea de Suyapa se prepara para ser el epicentro de fe más grande de Honduras

La Basílica Menor de Suyapa luce imponente y lista para recibir a miles de fieles que llegarán a rendir homenaje durante su 279 aniversario de La Morenita. Desde los primeros días de enero, la Iglesia Católica, junto a distintas instituciones del Estado y organismos de socorro, trabaja en la planificación logística.
Desde el 1 de enero se inició un intenso programa de celebraciones litúrgicas en la Basílica, marcando el inicio del período de mayor afluencia de peregrinos hacia el santuario mariano.
Solo el primer día del año, alrededor de 40,000 personas participaron en 22 eucaristías, recibiendo aproximadamente 15,000 comuniones, según datos de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa.
La llegada de peregrinos de todos los rincones del país y de fuera de él se mantendrá constante durante enero y febrero, con los días 2 y 3 de febrero estimados como los de mayor concentración de fieles en el santuario.
La festividad del hallazgo de la Virgen de Suyapa también promueve la fraternidad y la convivencia nacional, reforzando mensajes de respeto, unidad y esperanza entre los ciudadanos en todo el país.
Voluntarios y personal profesional estarán distribuidos en lugares estratégicos para atender las situaciones de deshidratación, emergencias médicas y cualquier eventualidad durante la peregrinación.
La tradición, la devoción y el dinamismo comercial se mezclan en la feria, donde cientos de comerciantes ofrecen productos a fieles nacionales e internacionales.
Su hallazgo se produjo en 1747 y con los años, la Virgen de Suyapa fue proclamada Patrona de Honduras, consolidando su relevancia espiritual y cultural para la nación y sus ciudadanos.
La Arquidiócesis de Tegucigalpa ha documentado la historia de la Virgen en archivos históricos y publicaciones, resguardando su significado para futuras generaciones.
Las festividades del 279 aniversario incluyen eucaristías, procesiones y actos litúrgicos especiales, diseñados para que cada peregrino viva un encuentro profundo con la Virgen.
La Virgen de Suyapa continúa siendo un símbolo de esperanza, amor y reconciliación, reuniendo a millones de hondureños y visitantes que buscan fortalecer su fe en esta histórica tradición.
“Queremos que cada peregrino regrese con el corazón lleno de reconciliación y esperanza”, expresó Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica Menor, destacando la importancia espiritual del aniversario.