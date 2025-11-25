Tiendas de ropa usada se preparan para la temporada decembrina en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- "¡Pase, amor, pregunte sin compromiso!”, exclaman comerciantes y emprendedores a los hondureños que, previo a la época decembrina, ya buscan los tradicionales “estrenos”.

A menos de un mes de la Navidad y el Año Nuevo, las tiendas de ropa usada, mejor conocidadas como de segunda mano ubicadas en barrios, colonias y avenidas de la capital se preparan para vestir a hondureños de todas las edades con un amplio catálogo de prendas que se ajustan a todos los presupuestos.

Los precios son accesibles: los atuendos completos —pantalón y camisa— oscilan entre 150 y 250 lempiras, según explicaron los vendedores.

"Es bien conocido que las tiendas de segunda mano son económicas, las personas pueden encontrar buenas prendas por 250 lempiras durante esta navidad, porque hay precios muy accesibles para todos", explicó Evelyn Gómez, vendedora.

Comerciantes ubicados en la cuarta avenida de Comayagüela detallaron a EL HERALDO que la ropa de hombre podría tener un incremento en esta temporada.

"En el caso de los hombres, podrían llegar a gastar hasta 400 lempiras máximo, solo que incluyan zapatos, el precio podría incrementa a 1000 lempiras, pero pueden tener la seguridad que adquieren zapatos de buena calidad".