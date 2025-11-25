Tiendas de ropa usada se preparan para la temporada decembrina en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- "¡Pase, amor, pregunte sin compromiso!”, exclaman comerciantes y emprendedores a los hondureños que, previo a la época decembrina, ya buscan los tradicionales “estrenos”.
A menos de un mes de la Navidad y el Año Nuevo, las tiendas de ropa usada, mejor conocidadas como de segunda mano ubicadas en barrios, colonias y avenidas de la capital se preparan para vestir a hondureños de todas las edades con un amplio catálogo de prendas que se ajustan a todos los presupuestos.
Los precios son accesibles: los atuendos completos —pantalón y camisa— oscilan entre 150 y 250 lempiras, según explicaron los vendedores.
"Es bien conocido que las tiendas de segunda mano son económicas, las personas pueden encontrar buenas prendas por 250 lempiras durante esta navidad, porque hay precios muy accesibles para todos", explicó Evelyn Gómez, vendedora.
Comerciantes ubicados en la cuarta avenida de Comayagüela detallaron a EL HERALDO que la ropa de hombre podría tener un incremento en esta temporada.
"En el caso de los hombres, podrían llegar a gastar hasta 400 lempiras máximo, solo que incluyan zapatos, el precio podría incrementa a 1000 lempiras, pero pueden tener la seguridad que adquieren zapatos de buena calidad".
Bajas ventas
Aunque los vendedores de ropa de segunda mano aseguran precios estables y sobretodo bajos, el panorama no se pinta igual para los comerciantes de ropa nueva ubicados en los mercados de Tegucigalpa.
"En comparación al 2024 mucha de la ropa nueva subió de precio, y eso nos afecta considerablemente", aseguró Pamela Ruso, emprendedora de Comayaguela.
Ruso explicó a este rotativo que, una "mudada" completamente nueva para dama oscila en los 800 lempiras, que se conforma de blusa con un costo de 300 lempiras y pantalón jean o de tela que se mantienen alrededor de los 400 lempiras.
Mientras que, la ropa para caballero podría alcanzar los 1,000 lempiras, ya que un pantalón tiene el costo de 500 lempiras, y las camisetas rondan los 450 lempiras.
"Invitamos a la población hondureña que nos busque, tenemos ropa económica de todos los estilos, y de muy buena calidad", aseguraron vendedores del sector.
Crisis
Comerciantes y emprendedores aseguraron que, previo a las elecciones generales 2025, las ventas disminuyeron considerablemente, y que están tomando medidas de seguridad debido a "posibles desastres".
"La gente está asustada, se nota la diferencia entre el 2024 y 2025 en cuanto a las ventas que recibimos, y claro que eso nos afecta mucho porque mantenemos dormida la inversión", aseguró Karen Estrada, comerciante ubicada en la segunda calle de Comayagüela.
Ante las bajas ventas y la posible inseguridad que viven tanto los comerciantes como los clientes, Estrada explicó a este rotativo que en caso de emergencia, poco a poco mueve su mercancía a lugares seguros, como bodegas retiradas del mercado, o su propio hogar.
"Ya no mantenemos toda la mercancía, si tenemos temor de lo que pueda pasar, pero mantenemos la fé que a partir de diciembre todo va a mejorar", explicó.