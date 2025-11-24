Tradición navideña revive con venta de nacimientos en mercados de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los mercados de Comayagüela y Tegucigalpa comienzan a encenderse con los colores de la Navidad. Entre comerciantes y compradores, cajas repletas de figuras se exhiben para quienes buscan las piezas que darán vida al tradicional nacimiento que recuerda el nacimiento del Niño Jesús.

Los vendedores afinan sus puestos para recibir a las familias que, año tras año, mantienen viva esta tradición.

Dirien Barahona es una de ellos. La vendedora de figuras navideñas ya ofrece una amplia variedad de nacimientos elaborados en yeso, barro y cerámica.

“Este cuesta 1,000 lempiras; es de yeso”, explica mientras sostiene una figura de la Virgen María cuidadosamente pintada. A su lado, otras piezas más pequeñas hechas de barro esperan a clientes que buscan opciones más económicas.

Dirien detalla que los nacimientos pequeños, compuestos por 10 piezas, rondan los 800 lempiras, mientras que los de 8 piezas alcanzan los 1,600.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Algunos modelos más completos llegan a 2,800, 3,000 y hasta 8,000 lempiras. Estos incluyen ángel, pastor, los reyes magos, José, María, animalitos y, por supuesto, el Niño Jesús. “Los precios se mantienen como el año pasado; solo unas piecitas subieron un poquito”, asegura la comerciante.