Alcaldía reinicia el martes la construcción de la represa San José en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la represa San José se reactivará este martes 3 de marzo, después de 16 meses de paralización durante la administración anterior. Se trata de uno de los proyectos hídricos más importantes para ampliar la capacidad de captación de agua en el Distrito Central.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, confirmó que la municipalidad dará la orden de reinicio de los trabajos con el objetivo de aprovechar el próximo invierno y comenzar a llenar el embalse.

"Ante la llegada del verano y la falta de nuevas fuentes de abastecimiento, es urgente iniciar la construcción de la represa San José. No podemos seguir postergando una obra que es vital para la ciudad", expresó el edil.

Indicó que uno de los pasos inmediatos será levantar la cortina de la represa para empezar a captar agua entre septiembre y octubre, con el fin de aprovechar el próximo invierno.

"Debemos levantar la cortina para comenzar a captar agua durante el próximo invierno. Si cumplimos el cronograma, la represa podría llenarse en dos inviernos y, tras el siguiente período lluvioso, conectarse a la planta de la Kennedy", detalló.

El alcalde explicó que esta conexión permitirá reorganizar el sistema actual de distribución, optimizando el uso del caudal proveniente de otras fuentes.

“Esto nos permitirá redirigir el agua que hoy enviamos desde La Concepción hacia la Kennedy, para abastecer otras zonas y mejorar la continuidad del servicio en la capital”, afirmó.

Además, reconoce que el sistema de acueductos del Distrito Central requiere un fortalecimiento integral, tanto en infraestructura como en planificación.

"Además de la represa San José, impulsamos Quiebramontes, Jiniguare, la represa Río del Hombre y el reservorio de El Hatillo. La prioridad es desarrollar nuevas fuentes que garanticen estabilidad a largo plazo”, subrayó.

Por otra parte, el alcalde admitió que actualmente el 40 % del agua que sale de la represa La Concepción se pierde antes de llegar a los hogares, debido a fugas en la red de distribución.

Explicó que reducir esas pérdidas permitiría aumentar la capacidad de abastecimiento sin necesidad inmediata de nuevas fuentes, al aprovechar mejor el recurso disponible.