Alcaldía reinicia el martes la construcción de la represa San José en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la represa San José se reactivará este martes 3 de marzo, después de 16 meses de paralización durante la administración anterior. Se trata de uno de los proyectos hídricos más importantes para ampliar la capacidad de captación de agua en el Distrito Central.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, confirmó que la municipalidad dará la orden de reinicio de los trabajos con el objetivo de aprovechar el próximo invierno y comenzar a llenar el embalse.
"Ante la llegada del verano y la falta de nuevas fuentes de abastecimiento, es urgente iniciar la construcción de la represa San José. No podemos seguir postergando una obra que es vital para la ciudad", expresó el edil.
Indicó que uno de los pasos inmediatos será levantar la cortina de la represa para empezar a captar agua entre septiembre y octubre, con el fin de aprovechar el próximo invierno.
"Debemos levantar la cortina para comenzar a captar agua durante el próximo invierno. Si cumplimos el cronograma, la represa podría llenarse en dos inviernos y, tras el siguiente período lluvioso, conectarse a la planta de la Kennedy", detalló.
El alcalde explicó que esta conexión permitirá reorganizar el sistema actual de distribución, optimizando el uso del caudal proveniente de otras fuentes.
“Esto nos permitirá redirigir el agua que hoy enviamos desde La Concepción hacia la Kennedy, para abastecer otras zonas y mejorar la continuidad del servicio en la capital”, afirmó.
Además, reconoce que el sistema de acueductos del Distrito Central requiere un fortalecimiento integral, tanto en infraestructura como en planificación.
"Además de la represa San José, impulsamos Quiebramontes, Jiniguare, la represa Río del Hombre y el reservorio de El Hatillo. La prioridad es desarrollar nuevas fuentes que garanticen estabilidad a largo plazo”, subrayó.
Por otra parte, el alcalde admitió que actualmente el 40 % del agua que sale de la represa La Concepción se pierde antes de llegar a los hogares, debido a fugas en la red de distribución.
Explicó que reducir esas pérdidas permitiría aumentar la capacidad de abastecimiento sin necesidad inmediata de nuevas fuentes, al aprovechar mejor el recurso disponible.
Otro tema prioritario para la municipalidad es la realización de un catastro integral del sistema de agua potable para conocer cuántas viviendas están conectadas, cuántas cuentan con medidor y en qué condiciones se encuentran.
Zelaya aseguró que, sin aumentar las tarifas, solo con mejorar la medición y el cobro adecuado, se podría fortalecer la recaudación e invertir esos recursos en mejoras estructurales.
En cuanto a los racionamientos, informó que el gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, le advirtió sobre la posibilidad de retrasos en la llegada de las lluvias.
De ser así, se aplicaría de forma preventiva un esquema de distribución cada tres días en toda la ciudad, como medida paliativa durante el verano de 2026.
El proyecto de la represa San José quedó suspendido desde noviembre de 2024, cuando los trabajadores fueron retirados por falta de pago a la empresa constructora Hidalgo & Hidalgo.
En el sitio quedaron materiales expuestos al deterioro y una obra con apenas un 36 % de avance físico, pese a reiteradas promesas de reactivación.
El costo inicial del proyecto rondaba los 1,100 millones de lempiras; sin embargo, tras modificaciones de diseño y ajustes contractuales, la cifra ascendió a aproximadamente 1,500 millones.
La represa está diseñada para atender la demanda de agua de unas 350,000 personas, principalmente en la zona oriental de Tegucigalpa, incluyendo colonias como Los Pinos, Villa Nueva y la Kennedy.