Alcaldía del DC reactivará represa San José antes del 1 de marzo para captar agua este invierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que los trabajos de reactivación de la represa San José, ubicada en la aldea El Tablón, al oriente de la capital hondureña, se iniciarán antes del 1 de marzo, con el objetivo de captar agua durante la temporada de lluvia, entre los meses de septiembre y octubre.

El alcalde Juan Diego Zelaya expresó que “lo más importante para mí ahorita es reactivar la represa San José y le voy a explicar por qué. Esa represa se llena en dos inviernos y necesitamos iniciar antes del 1 de marzo para captar agua este invierno”, indicó.

Desde su anuncio en febrero de 2021, la represa San José ha sido un proyecto que prometía aliviar la crisis de agua potable en la capital, pero que hasta la fecha solo muestra un 36% de avance. “Si no empezamos a captar agua en este invierno, no la vamos a poder llenar en el siguiente. Tenemos que subir la cortina a tal punto que en septiembre u octubre podamos empezar a captar agua. Urge arrancar ya y estamos en eso”, enfatizó el edil capitalino.

Los trabajos en el embalse tienen más de año de estar paralizados por la falta de pagos a la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo. “Estamos a punto de llegar a una negociación con el contratista para poder arrancar y tener ese beneficio. Hay un montón de tuberías para conectar la planta de tratamiento con la Kennedy, eso mejorará el suministro en gran parte de la ciudad”, indicó el alcalde a EL HERALDO

Actualmente, la colonia Kennedy obtiene agua de las fuentes de la represa La Concepción, pero el proyecto San José permitirá redirigir ese recurso a otras zonas que presentan desabastecimiento. La obra tiene alcance para unas 350,000 personas.