Alcaldía del DC reactivará represa San José antes del 1 de marzo para captar agua este invierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que los trabajos de reactivación de la represa San José, ubicada en la aldea El Tablón, al oriente de la capital hondureña, se iniciarán antes del 1 de marzo, con el objetivo de captar agua durante la temporada de lluvia, entre los meses de septiembre y octubre.
El alcalde Juan Diego Zelaya expresó que “lo más importante para mí ahorita es reactivar la represa San José y le voy a explicar por qué. Esa represa se llena en dos inviernos y necesitamos iniciar antes del 1 de marzo para captar agua este invierno”, indicó.
Desde su anuncio en febrero de 2021, la represa San José ha sido un proyecto que prometía aliviar la crisis de agua potable en la capital, pero que hasta la fecha solo muestra un 36% de avance. “Si no empezamos a captar agua en este invierno, no la vamos a poder llenar en el siguiente. Tenemos que subir la cortina a tal punto que en septiembre u octubre podamos empezar a captar agua. Urge arrancar ya y estamos en eso”, enfatizó el edil capitalino.
Los trabajos en el embalse tienen más de año de estar paralizados por la falta de pagos a la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo. “Estamos a punto de llegar a una negociación con el contratista para poder arrancar y tener ese beneficio. Hay un montón de tuberías para conectar la planta de tratamiento con la Kennedy, eso mejorará el suministro en gran parte de la ciudad”, indicó el alcalde a EL HERALDO
Actualmente, la colonia Kennedy obtiene agua de las fuentes de la represa La Concepción, pero el proyecto San José permitirá redirigir ese recurso a otras zonas que presentan desabastecimiento. La obra tiene alcance para unas 350,000 personas.
El alcalde indicó que “cuando esté conectada la Kennedy con la represa, ya no necesitará agua de La Concepción. Eso significa que esa agua la podemos destinar a otras partes de la capital que necesitan abastecimiento. Ese es el gran beneficio”, afirmó.
Además de la represa, la AMDC ha priorizado la renovación de tuberías para reducir la pérdida de agua, que actualmente alcanza el 38% desde el embalse hasta los hogares.
Juan Diego Zelaya explicó que “luego hay otras cosas que hay que hacer: Mucha tubería vieja debe ser reemplazada por nueva, lo que reducirá pérdidas. También trabajamos en pozos y microrredes para comunidades alejadas que no reciben agua, mientras construimos la represa del Río del Hombre”.
Entre las zonas beneficiadas temporalmente destacan Cerro Azul y la parte alta de la colonia Generación 2000, sectores que hasta ahora carecen de acceso confiable a agua potable.
El proyecto de la represa San José tuvo un costo inicial de 1,100 millones de lempiras, sin embargo , el exalcalde Jorge Aldana mencionó a finales de 2025 que el presupuesto de la obra incrementó a L1,500 millones debido a modificaciones de diseño y ajustes contractuales.
“Lo más importante es arrancar la represa antes del 1 de marzo. Si no lo hacemos, nos vamos a tardar un año más. Dios mediante podamos dar la buena noticia a la ciudad capital en los próximos días”.
Los beneficios de la represa se vinculan a la mejora del suministro de agua y a la reducción de presión sobre sistemas existentes. Esto permitiría una mejor distribución de agua potable hacia las colonias del oriente de Tegucigalpa
El plan contempla la conexión con la planta de tratamiento y la integración al sistema de tuberías de la Kennedy, lo que permitirá optimizar la distribución de agua, reducir pérdidas y ampliar cobertura hacia comunidades históricamente desatendidas.