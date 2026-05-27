Ataque armado deja heridos a los creadores de contenido María Chichuy y Marito en Trujillo

Según versiones preliminares, la pareja se conducía por la zona cuando individuos armados les interceptaron y abrieron fuego en varias ocasiones, provocándoles heridas de consideración.

Trujillo, Colón.- La noche del martes 26 de mayo se registró un ataque armado en la aldea Ilanga, Trujillo, Colón, que dejó lesionados a los creadores de contenido conocidos como María Chichuy y Marito.

Tras el atentado, ambos fueron auxiliados y trasladados al hospital San Isidro de Tocoa, donde permanecen bajo observación médica y reciben atención especializada.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido las causas del ataque ni han identificado a los responsables del hecho violento.

Desde el centro asistencial, María Chichuy manifestó a medios locales que el incidente habría ocurrido luego de que un hombre les solicitara grabar un video con él y, tras negarse, reaccionó de forma agresiva.

Equipos de la Policía Nacional realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado y ubicar a los implicados.