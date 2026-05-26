Empresa española con dudoso historial obtuvo millonarios contratos de hospitales

La pesquisa se enfocó en los incrementos desproporcionados registrados en la denominada “caseta de obra” del hospital, una infraestructura temporal destinada a oficinas técnicas.Según la instrucción judicial, los costos de esa estructura auxiliar habrían sido inflados deliberadamente, permitiendo justificar pagos y honorarios muy superiores a los establecidos inicialmente, en perjuicio de las finanzas públicas.Mientras enfrentaba cuestionamientos en España, TASH expandía sus operaciones hacia América Latina. En Perú, la firma —operando bajo la razón social Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros S.L.P. Sucursal del Perú— acumuló<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.gob.pe/institucion/oece/normas-legales/2778750-0737-2022-tce-s3" target="_blank"> expedientes sancionadores entre 2014 y 2022 </a>por la presunta presentación de documentación falsa en procesos de licitación pública. Resoluciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) concluyeron que la empresa alteró constancias e incorporó información inexacta sobre la experiencia de su equipo técnico y el cumplimiento de contratos previos en concursos para hospitales regionales.Las investigaciones administrativas derivaron en una inhabilitación temporal ratificada en 2022 por el Tribunal de Contrataciones del Estado peruano, medida que prohibió formalmente a la empresa participar en licitaciones o suscribir contratos con instituciones públicas en ese país. Pese a ese historial, TASH logró abrirse paso en Honduras y acceder a dos contratos millonarios para modernizar el sistema sanitario en el país.EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium intentaron comunicarse con el representante legal de la empresa TASH para obtener su versión sobre los señalamientos y los procesos contractuales descritos en esta investigación, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta ni pronunciamiento oficial por parte de la firma.