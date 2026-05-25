Resolución judicial confirma que se dividieron contratos de los tres hospitales

La medida tiene carácter preventivo y busca evitar la continuidad de los trabajos mientras se desarrollan las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública y posibles afectaciones al patrimonio del Estado.

La resolución instruye a la Secretaría de Salud, a detener cualquier relación contractual con las empresas constructoras vinculadas a los proyectos.

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción emitió el oficio 200-2026, mediante el cual ordenó la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de los pagos en los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

El fallo judicial, además, respalda hallazgos previamente documentados por EL HERALDO Plus, en los que se reporta un incremento del presupuesto total de los tres hospitales, que pasó de 1,874 millones a 7,674 millones de lempiras.

Según la resolución, existe además una diferencia significativa entre la ejecución financiera y el avance físico de las obras. En los hospitales de Santa Bárbara y Salamá, el documento señala que el progreso de construcción es inferior al 25%, mientras que los compromisos contractuales ya superan el 70% del presupuesto total asignado.

El juzgado también cuestiona el esquema de ejecución utilizado por la SIT que dividió los proyectos en múltiples contratos adjudicados a distintas empresas, justo como lo expone este equipo en su investigación.

De acuerdo con la resolución, esta fragmentación dificulta el control técnico y financiero de las obras y complica la supervisión del uso de los recursos públicos.

El documento añade que este modelo ha estado acompañado de ampliaciones presupuestarias no previstas inicialmente, lo que ha implicado incrementos significativos en el costo total de los proyectos.

En el caso del Hospital de Santa Bárbara, la resolución identifica además un problema de planificación relacionado con el acceso al terreno, ya que el área prevista para la entrada pertenece a una organización no gubernamental. Esta situación podría obligar a rediseñar la infraestructura de acceso, generando nuevos retrasos y costos adicionales.