Diputado liberal propone despenalizar delitos contra el honor en Honduras

La propuesta plantea que los conflictos relacionados con el honor y la reputación de las personas dejen de ser tratados en la vía penal y pasen a resolverse por la vía civil, en línea con recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal , Jhosy Toscano , presentó este martes ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor en Honduras, una iniciativa que busca eliminar del Código Penal las figuras de injuria y calumnia.

Durante su intervención en el pleno, Toscano defendió la iniciativa como una medida orientada a fortalecer la libertad de expresión y evitar el uso del derecho penal como mecanismo de censura.

“Una democracia fuerte no le teme a la crítica. Una democracia fuerte protege el debate público y un Estado verdaderamente democrático no utiliza el derecho penal para limitar la libertad de expresión”, expresó el legislador.

El congresista argumentó que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado que los delitos de injuria y calumnia no deben utilizarse para restringir la libertad de expresión.

Según Toscano, la reforma no elimina la protección al honor de las personas, sino que cambia el mecanismo legal para resolver estas controversias.

“El honor seguirá siendo protegido mediante la vía civil. Lo que esta reforma elimina es el uso desproporcionado del derecho penal para castigar expresiones, opiniones, investigaciones o denuncias”, afirmó.