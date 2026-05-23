Publican en La Gaceta reformas que endurecen penas contra maras y pandillas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las reformas hechas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que endurecen los castigos contra maras y pandillas y que fueron aprobadas por el Congreso Nacional el pasado 18 de mayo, ya fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, según se confirmó este sábado 23 de mayo. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó a través de un video: “Hemos aprobado iniciativas para darle seguridad al pueblo hondureño, propuestas que envió el presidente Nasry Asfura y que este Congreso respalda”. Entre los cambios, Zambrano mencionó el aumento de penas severas para los extorsionadores y la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen.

“También estamos dando instrucciones para que la Policía Nacional, Policía Militar y Fuerzas Armadas estén vigilando las calles”, dijo Zambrano. Bajo la nueva normativa, el delito de extorsión será castigado con penas de 15 a 20 años de prisión, pero la sanción escalará hasta prisión perpetua si el acto resulta en la muerte de una persona. También se eliminan beneficios procesales como el procedimiento abreviado para los acusados por este delito. En el sistema de comunicaciones, las empresas deberán llevar un registro minucioso de los propietarios de las tarjetas SIM, además serán castigadas las personas que presten o que sus cuentas bancarias se vean ligadas para el cobro de extorsión.

Cambios publicados en La Gaceta