Alcaldía del Distrito Central refuerza ordenamiento vial con 22 puntos activos en DC, ¿cuáles son?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene activos 22 puntos de intervención vial en distintos sectores de la capital hondureña, como parte de las acciones de ordenamiento y gestión del tráfico en la ciudad. Así lo informó el gerente de Movilidad Urbana, Marco Carrasco, quien detalló que estas medidas se han implementado en los primeros meses de gestión del alcalde Juan Diego Zelaya. “Tenemos intervenido 22 puntos de la ciudad con dispositivos permanentes. Hemos recuperado zonas que habían estado abandonadas por años”, expresó el funcionario. Carrasco explicó que estas acciones buscan mejorar la circulación vehicular y recuperar espacios que durante años permanecieron sin regulación.

Uno de los sectores intervenidos es la zona cercana al Hospital Cardiopulmonar, mejor conocido como"El Tórax", la cual anteriormente presentaba desorden vehicular constante. “Era una zona que estaba abandonada. Ahora está todo ordenado”, afirmó el titular de Movilidad Urbana. El funcionario indicó que el área intervenida ha mostrado una mejora visible en distintos horarios del día. “Era una zona que los sábados, los fines de semana, en las mañanas y en las tardes era complicada. Como puedes ver, ahora está ordenadito”, añadió. En el sector se han instalado conos y otros dispositivos viales para canalizar el tránsito y evitar congestionamientos. Carrasco destacó que la presencia de estos elementos ha permitido una mayor organización del flujo vehicular en puntos estratégicos. Entre los lugares intervenidos también se encuentran la zona frente a San Felipe, la salida a Valle de Ángeles y el sector conocido como La Bambino. Asimismo, se reportan dispositivos instalados en el anillo periférico, a la altura del puente Papa Francisco. Otros puntos incluyen la colonia Kennedy y el bulevar Centroamérica, considerados de alta carga vehicular.