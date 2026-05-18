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Mercados, agua potable y tráfico centran agenda de la Alcaldía del Distrito Central

La corporación municipal del Distrito Central discutirá inversiones en tierras ejidales, mercados, agua potable y movilidad urbana

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 17:28
Mercados, agua potable y tráfico centran agenda de la Alcaldía del Distrito Central

La sesión de la corporación municipal incluirá debates sobre mercados, tierras ejidales y problemas de movilidad en la capital.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras. -La Alcaldía Municipal del Distrito Central discutirá en su próxima sesión temas clave para el desarrollo de la capital, entre ellos posibles proyectos de inversión en tierras ejidales, la situación de los mercados, el abastecimiento de agua potable y el congestionamiento vehicular, informó el regidor Eliseo Castro.

El funcionario detalló que la reunión abordará decisiones estratégicas sobre predios municipales que podrían destinarse a inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico de Tegucigalpa y Comayagüela a mediano y largo plazo.

“Tenemos sesión de corporación y estaremos tocando temas de mercados, tierras y asuntos sociales que impactan directamente a la población capitalina”, expresó Castro.

El regidor subrayó que los mercados representan un eje económico importante para la ciudad, debido a que generan empleo para miles de personas y concentran diariamente a decenas de miles de compradores, por lo que su funcionamiento y ordenamiento forman parte de la agenda municipal.

Además, señaló que la corporación también discutirá problemáticas que afectan de forma directa a la ciudadanía, como la falta de agua potable, la necesidad de crear empleo y el congestionamiento vehicular, considerado uno de los principales desafíos urbanos del Distrito Central.

Castro indicó que estas sesiones semanales permiten aprobar medidas orientadas al bienestar de los capitalinos, en un contexto marcado por crecientes demandas de infraestructura, movilidad y desarrollo económico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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