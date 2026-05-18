“El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”: todo sobre la nueva película de la Tierra Media

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Tierra Media regresa a la pantalla grande. Warner Bros. ya prepara "El Señor de los Anillos: La caza de Gollum", una nueva película basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien que promete explorar uno de los capítulos menos conocidos entre "El Hobbit" y "La Comunidad del Anillo".

La cinta marcará el regreso de varios nombres emblemáticos de la saga cinematográfica y pondrá nuevamente a Gollum en el centro de la historia.

La película se desarrollará en el período previo a "El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo" y seguirá la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn y Gandalf. Según la historia original de Tolkien, ambos personajes intentaron encontrar a Sméagol antes de que revelara información crucial sobre el Anillo Único a Sauron. Aunque este episodio apenas fue mencionado en las películas dirigidas por Peter Jackson, ahora servirá como base principal para el nuevo filme. La producción promete profundizar en el lado más oscuro y psicológico de Gollum, explorando no solo la persecución física del personaje, sino también su deterioro emocional y la lucha interna entre Sméagol y su alter ego.



Andy Serkis dirigirá y volverá como Gollum

Uno de los anuncios más celebrados por los fans fue el regreso de Andy Serkis, quien dirigirá la película y además retomará su icónico papel como Gollum mediante captura de movimiento. Serkis se convirtió en una de las figuras más importantes de la trilogía original gracias a su revolucionaria interpretación del personaje, considerada una de las más influyentes en la historia del cine digital.

El proyecto también contará con el regreso de Peter Jackson como productor, acompañado nuevamente por las guionistas Fran Walsh y Philippa Boyens. La participación del equipo creativo detrás de las películas originales ha elevado considerablemente las expectativas entre los seguidores de la saga, especialmente después del impacto cultural que tuvieron las trilogías estrenadas entre 2001 y 2014.



Reparto y rumores alrededor de Aragorn

Hasta ahora, los nombres vinculados al elenco incluyen a: Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil. Además, reportes recientes apuntan a que Jamie Dornan interpretaría una nueva versión de Aragorn, uno de los temas que más debate ha generado entre los fans, ya que Viggo Mortensen no regresaría al papel. También se habla de la incorporación de Kate Winslet y Leo Woodall en personajes completamente nuevos dentro de la historia.

¿Cuándo estrena?

Warner Bros. tiene previsto estrenar "El Señor de los Anillos: La caza de Gollum" el 17 de diciembre de 2027, siguiendo la tradición de lanzar las películas de la franquicia durante la temporada navideña.