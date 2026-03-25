Peter Jackson revive ‘El señor de los anillos’ con guion de Stephen Colbert

Redacción internacional.- El cineasta neozelandés Peter Jackson anunció este miércoles el desarrollo de una nueva cinta de la saga ‘El señor de los anillos’ (‘The Lord of the Rings’) en la que el guion estará a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de uno de los hijos de este, Peter McGee. La nueva cinta, ‘The Lord of the Rings: Shadows of the Past’, seguirá a otra que ya está en marcha, ‘The Hunt for Gollum’, que estará dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027.

En un vídeo difundido este miércoles en las redes por la productora Warner Bros., Colbert señaló que se ha basado en seis de los capítulos iniciales de la novela ‘La comunidad del anillo’ (‘The Fellowship of the Ring’), del británico J.R.R. Tolkien, que no formaron parte del primer filme de la saga. «Pensé: ‘Espera, quizá eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?'», señala el presentador de The Late Show with Stephen Colbert, cuyo programa dejará de emitirse este próximo mayo.

Jackson y Colbert juntos