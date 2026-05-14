Joven motociclista que perdió la vida en accidente en la carretera al sur deja una niña de tres años

Tegucigalpa, Honduras.- Compañeros de trabajo, familiares y amistades lamentan profundamente la muerte de la joven Kellyn Julissa Flores, quien perdió la vida este día en un accidente de tránsito registrado en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, la joven acababa de salir de su jornada laboral cuando fue arrollada por una cisterna de agua mientras se conducía en su motocicleta.

Kellyn Julissa Flores era originaria del municipio de Ojojona y laboraba en una gasolinera ubicada frente a Residencial San Sebastián, donde era considerada una persona amable y apreciada por clientes y compañeros.

Personas cercanas señalaron que recientemente había adquirido la motocicleta en la que se transportaba, sin imaginar que sufriría el fatal accidente.

La noticia de su caída ha causado consternación entre familiares, amigos y conocidos, quienes han expresado mensajes de pesar en redes sociales.