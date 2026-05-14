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Joven motociclista que perdió la vida en accidente en la carretera al sur deja una niña de tres años

La víctima, residente en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, había salido de su jornada laboral de una gasolinera en ubicada en el kilómetro tres de la carretera en mención

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 11:47
Joven motociclista que perdió la vida en accidente en la carretera al sur deja una niña de tres años

Kellyn Julissa Flores era bombero de una estación gasolinera de la carretera al sur de la capital.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Compañeros de trabajo, familiares y amistades lamentan profundamente la muerte de la joven Kellyn Julissa Flores, quien perdió la vida este día en un accidente de tránsito registrado en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, la joven acababa de salir de su jornada laboral cuando fue arrollada por una cisterna de agua mientras se conducía en su motocicleta.

Kellyn Julissa Flores era originaria del municipio de Ojojona y laboraba en una gasolinera ubicada frente a Residencial San Sebastián, donde era considerada una persona amable y apreciada por clientes y compañeros.

Personas cercanas señalaron que recientemente había adquirido la motocicleta en la que se transportaba, sin imaginar que sufriría el fatal accidente.

La noticia de su caída ha causado consternación entre familiares, amigos y conocidos, quienes han expresado mensajes de pesar en redes sociales.

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Asimismo, se conoció que la joven deja una pequeña hija de apenas tres años de edad. Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias en las que ocurrió el trágico hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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