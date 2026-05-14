Murió mujer motociclista que colisionó con camión cisterna en salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Tras no resistir las heridas mortales que le provocó el accidente, esta mañana murió la joven mujer que colisionó en su motocicleta contra una cisterna de agua en la salida al sur de la capital de Honduras.
La víctima identificada como Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años, en el accidente sufrió el aplastamiento completo de una de sus piernas, quedando completamente lacerada.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana de este jueves, cuando la mujer fue arrastrada varios metros a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora.
Tras el percance la joven había sido trasladada aún con vida hasta la sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero lastimosamente no resistió y murió minutos después.
¿Cómo pasó el accidente?
Imágenes y videos captados en el lugar muestran cómo quedaron rastros de sangre en el pavimento, mientras a pocos metros yacía la víctima bajo la unidad y su motocicleta a varios pasos.
Personas que transitaban por la zona comenzaron a brindarle ayuda, mientras llegaban los cuerpos de socorro. En la zona se generó un gran congestionamiento vial debido a la tragedia.