Murió mujer motociclista que colisionó con camión cisterna en salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Tras no resistir las heridas mortales que le provocó el accidente, esta mañana murió la joven mujer que colisionó en su motocicleta contra una cisterna de agua en la salida al sur de la capital de Honduras.

La víctima identificada como Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años, en el accidente sufrió el aplastamiento completo de una de sus piernas, quedando completamente lacerada.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana de este jueves, cuando la mujer fue arrastrada varios metros a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora.