Condenan a diez implicados en extorsión, narcotráfico y robo

San Pedro Sula, Honduras.- La Fiscalía Regional del Norte informó sobre la obtención de sentencias condenatorias contra diez personas vinculadas a delitos distintos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, robo y portación ilegal de armas.
Entre las resoluciones emitidas por los tribunales destaca la condena de diez años de prisión y una multa de 10 mil lempiras impuesta a José Virgilio Borjas Castillo, encontrado culpable del delito de extorsión.
Asimismo, Josías Mauricio Martínez Chirinos recibió una pena de 14 años de cárcel, de los cuales diez corresponden al delito de extorsión y cuatro por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
En materia de narcotráfico, las autoridades judiciales condenaron a Jesús Bartolo Mejía Lemus, Luvia Araceli Vásquez Martínez, Osmán Mauricio Portillo Sarmiento, Oscar Ramón Mata y Lucinda Pineda Villanueva, quienes deberán cumplir siete años de reclusión por tráfico ilícito de drogas agravado.
De igual manera, mediante procedimiento abreviado, Cristian José Martínez Vargas fue sentenciado a diez años de prisión, tras ser hallado responsable de tráfico ilícito de droga agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido.
Bajo esa misma figura legal, Josué Samir Chávez Guardado recibió una condena de tres años de cárcel y el pago de una multa de siete mil 500 lempiras por tráfico ilícito de drogas.
Por otro lado, Yunior Jeovany Romero Suazo fue condenado a siete años de prisión por robo con violencia e intimidación agravada, además de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
La Fiscalía de Turno de San Pedro Sula también informó la presentación de nuevos requerimientos fiscales contra 15 personas vinculadas a delitos relacionados con drogas. Ocho de los acusados se enfrentan a cargos por posesión de estupefacientes, mientras que otros siete fueron procesados por tráfico ilícito de drogas en concurso ideal.
Además, el Ministerio Público informó sobre procesos judiciales iniciados contra una pareja acusada por uso de documentos públicos falsos y contra dos ciudadanos señalados por el delito de maltrato familiar.