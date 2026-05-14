Alcaldía de SPS niega supuesto aborto de adolescente en centro educativo municipal

A través de un comunicado oficial, la administración municipal encabezada por el alcalde Roberto Contreras Mendoza aseguró que, tras una revisión interna, no existe ningún registro relacionado con el presunto caso divulgado públicamente.

San Pedro Sula, Honduras.- La Municipalidad de San Pedro Sula desmintió este miércoles la información difundida en redes sociales y otras plataformas sobre un supuesto incidente ocurrido en el Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano.

Las autoridades del centro educativo indicaron que dentro de las instalaciones no se ha reportado ningún hecho vinculado con la supuesta pérdida de un bebé o aborto de una estudiante, tal y como se ha mencionado en publicaciones recientes.

Asimismo, aclararon que tampoco se ha aplicado ninguna medida disciplinaria o expulsión contra alumnos por situaciones de esa naturaleza, ya que el incidente señalado nunca ocurrió.

La comuna sampedrana manifestó que mantiene una política de transparencia institucional y reiteró su disposición de colaborar con cualquier proceso de verificación que realicen las autoridades correspondientes.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la difusión de noticias falsas que puedan afectar la imagen de personas e instituciones educativas.