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Alcaldía de SPS niega supuesto aborto de adolescente en centro educativo municipal

Autoridades aseguran que no existe registro de un incidente médico ni de sanciones disciplinarias contra estudiantes en el Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 09:33
Alcaldía de SPS niega supuesto aborto de adolescente en centro educativo municipal

En horas de la mañana se informó del aborto de una menor de edad en uno de los baños de la institución; la Alcaldía de San Pedro Sula desmintió la información.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La Municipalidad de San Pedro Sula desmintió este miércoles la información difundida en redes sociales y otras plataformas sobre un supuesto incidente ocurrido en el Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano.

A través de un comunicado oficial, la administración municipal encabezada por el alcalde Roberto Contreras Mendoza aseguró que, tras una revisión interna, no existe ningún registro relacionado con el presunto caso divulgado públicamente.

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Las autoridades del centro educativo indicaron que dentro de las instalaciones no se ha reportado ningún hecho vinculado con la supuesta pérdida de un bebé o aborto de una estudiante, tal y como se ha mencionado en publicaciones recientes.

Asimismo, aclararon que tampoco se ha aplicado ninguna medida disciplinaria o expulsión contra alumnos por situaciones de esa naturaleza, ya que el incidente señalado nunca ocurrió.

La comuna sampedrana manifestó que mantiene una política de transparencia institucional y reiteró su disposición de colaborar con cualquier proceso de verificación que realicen las autoridades correspondientes.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la difusión de noticias falsas que puedan afectar la imagen de personas e instituciones educativas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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