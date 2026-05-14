14 supuestos integrantes de la Pandilla 18 enfrentan audiencia inicial en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los 14 sospechosos arrestados durante una operación policial desarrollada el lunes -11 de mayo- en varios barrios y colonias de Tegucigalpa serán presentados este miércoles ante los juzgados capitalinos para continuar el proceso judicial en su contra.

Según las autoridades, los sospechosos tendrían nexos con la Pandilla 18, organización criminal señalada para operar en diferentes puntos de la capital y otras regiones del territorio nacional.