14 supuestos integrantes de la Pandilla 18 enfrentan audiencia inicial en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los 14 sospechosos arrestados durante una operación policial desarrollada el lunes -11 de mayo- en varios barrios y colonias de Tegucigalpa serán presentados este miércoles ante los juzgados capitalinos para continuar el proceso judicial en su contra.
Según las autoridades, los sospechosos tendrían nexos con la Pandilla 18, organización criminal señalada para operar en diferentes puntos de la capital y otras regiones del territorio nacional.
El informe preliminar establece que gran parte de los requeridos son acusados por supuesta participación en delitos como asociación para delinquir, asociación terrorista y otras actividades ligadas al crimen organizado.
Las detenciones se efectuaron mediante todos los análisis simultáneos ejecutados por agentes de seguridad en diversos sectores de la ciudad, como parte de las estrategias encaminadas a debilitar estructuras vinculadas con extorsiones, asesinatos y otros hechos delictivos.
Durante las acciones también se decomisaron indicios considerados de interés para las investigaciones, los cuales serán incorporados al expediente presentado por el Ministerio Público contra los imputados.