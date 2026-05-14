Investigan crimen de dos comerciantes en San Pedro Sula

El día del ataque, ocurrido el pasado 5 de mayo en la 10 calle, 20 avenida, perdió la vida Anaín Josué Fernández Perdomo , de 24 años; Sin embargo, la noche del martes familiares de Brayan Fernández del 20 confirmaron que murió en un centro asistencial privado tras resultar herido el día del ataque.

San Pedro Sula, Hondura.- La Policía informó ayer que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabaja para dar con el paradero de los responsables del asalto suscitado en la colonia Centroamericana de San Pedro Sula que dejó como saldo dos vendedores de lácteos muertos.

La tragedia que enluta a las familias de las víctimas, quienes eran primos, ocurrió al rededor de las 11:40 am, cuando acababan de llegar a una pulpería para abastecerla de lácteos.

Según el informe policial, dos hombres a bordo de una motocicleta les salieron al encuentro cuando se bajaban de su vehículo pick up donde vendían el producto y los atacaron a balazos tras oponerse al supuesto asalto.

Agentes policiales que indagan el hecho informaron que manejan como móvil un asalto y que desde entonces buscan a los responsables. Sin embargo, hasta ayer no tenía pista de la identidad y desfile de los victimarios.