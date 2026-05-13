Licitación para emisión de permisos de conducir estará lista en mes y medio

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 45 días puede tardar la licitación para la compra del material destinado a la emisión en físico de permisos de conducir, con el fin de que las personas puedan transitar sin problemas en el país, según informó la DNVT. “Pero nosotros estamos dando atención en San Pedro Sula y Tegucigalpa a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Le estamos entregando el permiso de conducir en físico a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad”, confirmó el comisionado Lenin Morell Andino.

Agregó que a las personas que realizan el trámite se les está extendiendo un recibo para que puedan transitar sin ningún problema. A pesar de ello, los usuarios del transporte público y privado siguen a la espera de este documento importante para la movilización dentro del país, ya que desde el pasado 1 de marzo hay escasez del material.

Accidentes viales

El funcionario policial condenó la cantidad de accidentes durante este 2026. “Hemos tenido seis accidentes más que el año anterior. Ha crecido el parque vehicular del año 2021 al 2025, donde ingresaron aproximadamente 1,555 vehículos nuevos, 400 mil carros usados y 925,000 motocicletas”.