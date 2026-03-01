Tránsito reporta escasez de material para licencias de conducir

Tegucialpa, Honduras.- Ante la escasez de material para la emisión de licencias de conducir , los conductores deberán circular con una boleta digital, la cual deberá presentar a las autoridades al momento de transitar por las vías del país.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que actualmente enfrenta escasez de insumos para la impresión del documento en físico, por lo que solo se está entregando la licencia a quienes la solicitan por primera vez.

La medida se aplica especialmente para quienes realizan trámites de renovación, quienes deberán portar la constancia digital mientras se normaliza el abastecimiento del material.

“Ha habido escasez de material, se ha estado priorizando la entrega a los que realizan la solicitud del permiso por primera vez”, informó Riccy Montoya, vocera de la DNVT.

La entrevistada indicó que alrededor de tres meses la institución ha estado con escasez de material, esto debido a un "retraso de licitación con proveedores internacionales. Por ende, no solo en Honduras existe dicha problemática", aclaró Montoya.