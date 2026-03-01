Tránsito reporta escasez de material para licencias de conducir

Tegucialpa, Honduras.- Ante la escasez de material para la emisión de licencias de conducir , los conductores deberán circular con una boleta digital, la cual deberá presentar a las autoridades al momento de transitar por las vías del país.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que actualmente enfrenta escasez de insumos para la impresión del documento en físico, por lo que solo se está entregando la licencia a quienes la solicitan por primera vez.
La medida se aplica especialmente para quienes realizan trámites de renovación, quienes deberán portar la constancia digital mientras se normaliza el abastecimiento del material.
“Ha habido escasez de material, se ha estado priorizando la entrega a los que realizan la solicitud del permiso por primera vez”, informó Riccy Montoya, vocera de la DNVT.
La entrevistada indicó que alrededor de tres meses la institución ha estado con escasez de material, esto debido a un "retraso de licitación con proveedores internacionales. Por ende, no solo en Honduras existe dicha problemática", aclaró Montoya.
De acuerdo con la funcionaria, el proceso depende de proveedores internacionales, lo que ha provocado demoras que escapan al control directo de la institución.
Amplió que el material de licencia podría venir para finales de marzo y principios de abril.
ante esta situación, las autoridades recalcaron que la boleta digital tiene validez oficial y debe mostrarse en caso de ser requerida durante operativos de control vehicular.
Por otra parte, conductores de motocicleta han manifestado su inconformidad por la falta de papel para imprimir boletas de revisión vehicular.
Algunos usuarios denunciaron que al acudir a los bancos para completar el trámite no reciben respuesta favorable debido a la carencia del material.
Ante estas quejas, el Instituto de la Propiedad informó que el documento puede gestionarse en línea a través de su portal oficial www.ip.hn.