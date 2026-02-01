¿Cómo y a partir de cuándo puedo hacer el examen digital para la licencia de conducir?

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que a partir de este lunes -2 de febrero- iniciará oficialmente la aplicación del examen digital para quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir. ¿Cómo y cuándo puedo hacer el trámite?
Según informó la DNVT a través de un video institucional, este nuevo sistema forma parte del proceso de modernización de los servicios que se brindan desde el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores.
Para comenzar el proceso, los aspirantes deberán ingresar al sitio web oficial de la Policía Nacional, donde encontrarán módulos de educación vial, la Ley de Tránsito y otros contenidos que servirán como material de estudio previo a la evaluación teórica.
Y sí, aunque el examen será digital, los solicitantes deberán presentarse de manera presencial en las instalaciones del Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, ubicadas en Tegucigalpa, para realizar el procedimiento correspondiente.
Lo que debes hacer
Antes de someterse a la evaluación, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley de Tránsito, entre ellos ser mayor de 18 años, saber leer y escribir y presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) en original y copia.
También será obligatorio presentar exámenes médicos físico, psicológico y visual realizados en centros certificados, entregar una fotografía tipo carnet, proporcionar un correo electrónico y número de celular, así como pagar la cita en los bancos autorizados.
Una vez cumplidos los requisitos, el ciudadano deberá acudir a la oficina de Registro y Control para realizar el enrolamiento en la plataforma digital de la Policía Nacional, paso previo a la evaluación.
Posteriormente, el aspirante será dirigido al Laboratorio Digital, donde se le aplicará el examen teórico virtual, el cual seleccionará de forma aleatoria 25 preguntas de un banco de 600 disponibles.
De acuerdo con el director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Manuel Godoy, quienes obtengan una calificación superior a 70 puntos podrán continuar con la evaluación práctica en una pista de maniobras monitoreada mediante sistemas audiovisuales y comandos de voz.
Las autoridades indicaron que, en caso de no aprobar el examen teórico o práctico, el solicitante podrá repetir la prueba después de un periodo de siete días.