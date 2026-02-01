¿Cómo y a partir de cuándo puedo hacer el examen digital para la licencia de conducir?

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que a partir de este lunes -2 de febrero- iniciará oficialmente la aplicación del examen digital para quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir. ¿Cómo y cuándo puedo hacer el trámite? Según informó la DNVT a través de un video institucional, este nuevo sistema forma parte del proceso de modernización de los servicios que se brindan desde el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores.

Para comenzar el proceso, los aspirantes deberán ingresar al sitio web oficial de la Policía Nacional, donde encontrarán módulos de educación vial, la Ley de Tránsito y otros contenidos que servirán como material de estudio previo a la evaluación teórica. Y sí, aunque el examen será digital, los solicitantes deberán presentarse de manera presencial en las instalaciones del Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, ubicadas en Tegucigalpa, para realizar el procedimiento correspondiente.

Lo que debes hacer

Antes de someterse a la evaluación, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley de Tránsito, entre ellos ser mayor de 18 años, saber leer y escribir y presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) en original y copia. También será obligatorio presentar exámenes médicos físico, psicológico y visual realizados en centros certificados, entregar una fotografía tipo carnet, proporcionar un correo electrónico y número de celular, así como pagar la cita en los bancos autorizados. Una vez cumplidos los requisitos, el ciudadano deberá acudir a la oficina de Registro y Control para realizar el enrolamiento en la plataforma digital de la Policía Nacional, paso previo a la evaluación.