¿Te multaron y te decomisaron la licencia de conducir? Estos son los trámites para recuperarla

Son muchas las faltas que podrían provocar esto, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el exceso de velocidad y no respetar los retenes realizados por agentes de la DNVT y de la Policía Nacional son algunas de las infracciones que podrían sancionarlo.

No obstante, si usted enfrenta una situación difícil y un agente de tránsito le decomisó su permiso de conducir, EL HERALDO le detalla paso a paso el protocolo que debe seguir para recuperar su documento.

Posteriormente, deberá solicitar el recibo que emite la dirección con el monto correspondiente al valor de la multa y realizar el pago del total en el banco. El valor a pagar dependerá del tipo de infracción cometida.

Una vez realizado este paso, regrese a las oficinas de la DNVT al área de infracciones con el recibo de pago cancelado para reclamar su licencia de conducir.

Tenga en cuenta que las oficinas están abiertas de lunes a viernes en un horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m y no olvide que es trámite es personal.