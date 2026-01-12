Licencias de conducir concentran alta demanda de solicitudes en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), atienden diariamente a cientos de ciudadanos que buscan renovar o solicitar por primera vez su licencia de conducir, un trámite esencial para la movilidad de los conductores.

Decenas de personas llegan cada día desde distintos puntos de Tegucigalpa y toda Honduras a la entidad, ubicada en el complejo del Escuadrón Metropolitano N°1 contigua la Residencial Santa Cruz, para cumplir con los requisitos necesarios para obtenr un permiso de conducir.

Según Ricci Montoya, vocera de la DNVT, en promedio alrededor de 300 personas diarias solicitan un permiso de conducir; sin embargo, al considerar todos los trámites que se realizan en la institución, la atención alcanza hasta 500 personas al día.

Los interesados deben acudir de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde mientras que los sábados la atención es desde temprano hasta las 12:00 del mediodía.

Montoya aclaró: “Los domingos no se atiende al público”.