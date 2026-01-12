Licencias de conducir concentran alta demanda de solicitudes en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), atienden diariamente a cientos de ciudadanos que buscan renovar o solicitar por primera vez su licencia de conducir, un trámite esencial para la movilidad de los conductores.
Decenas de personas llegan cada día desde distintos puntos de Tegucigalpa y toda Honduras a la entidad, ubicada en el complejo del Escuadrón Metropolitano N°1 contigua la Residencial Santa Cruz, para cumplir con los requisitos necesarios para obtenr un permiso de conducir.
Según Ricci Montoya, vocera de la DNVT, en promedio alrededor de 300 personas diarias solicitan un permiso de conducir; sin embargo, al considerar todos los trámites que se realizan en la institución, la atención alcanza hasta 500 personas al día.
Los interesados deben acudir de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde mientras que los sábados la atención es desde temprano hasta las 12:00 del mediodía.
Montoya aclaró: “Los domingos no se atiende al público”.
La entrevistada consideró que la categoría más solicitada es la licencia liviana, aunque también se realizan renovaciones y trámites de otras categorías, como B1, B+E, C1, C+E y D. “La licencia se entrega de forma física; no es solo un permiso”, destacó Montoya.
Para quienes desean renovar su licencia de conducir, los requisitos incluyen exámenes médicos y psicológicos, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), fotocopia y original de la licencia vencida, recibo de pago según la categoría elegida y copia del recibo público o privado, como el de internet residencial.
En el caso de quienes buscan obtener la licencia por primera vez, deben ser mayores de 18 años y saber leer y escribir. Montoya explicó: “Los aspirantes deben presentar su DNI o carnet de residencia vigente, además de dos copias si son extranjeros”.
También se exige el recibo de pago correspondiente y la presentación de los exámenes médicos y psicológicos. “Todos los ciudadanos que llegan, sin importar la región de la que provengan, reciben atención completa”, afirmó la vocera.
Los aspirantes deben recibir una charla en el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores en Santa Cruz, donde se explica todo el proceso y las normativas de tránsito. Posteriormente deben aprobar un examen teórico y práctico, con una nota mínima de 70%.