Hondureños en España podrán renovar y pagar sus licencias de conducir el presente mes

Hondureños en España podrán acceder a renovación de permisos de conducir, pago de sanciones y exámenes médicos durante la gira de la DNVT entre el 14 y 24 de noviembre

  • 14 de noviembre de 2025 a las 15:34
Miles de hondureños en España tendrán acceso a trámites de licencia y pago de infracciones gracias a la gira de atención que la DNVT realizará del 14 al 24 de noviembre.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que realizará una gira de atención en Madrid y Barcelona, España, del 14 al 24 de noviembre de 2025, para facilitar la renovación de permisos de conducir, el pago de infracciones y la realización de exámenes médicos.

La iniciativa busca acercar estos servicios a los compatriotas en el exterior y evitarles gastos de viaje hacia Honduras.

La institución recomendó a los hondureños verificar los requisitos y asistir en las fechas correspondientes a cada ciudad, ya que se espera una alta demanda durante la jornada.

La DNVT informó que la primera fase de esta gira se llevará a cabo en Madrid, donde los funcionarios atenderán del 14 al 18 de noviembre. En esos días, los connacionales podrán renovar documentos vencidos y regularizar cualquier trámite relacionado con su permiso de conducir.

Posteriormente, el personal se trasladará a Barcelona, donde brindará atención del 20 al 24 de noviembre.

Además, los hondureños residentes en Cataluña y zonas cercanas tendrán acceso a estos servicios sin viajar largas distancias.

Entre los trámites disponibles destacan la renovación de permisos de conducir, uno de los servicios más solicitados por la comunidad hondureña en Europa.

Las autoridades recordaron que este procedimiento requiere la presentación de documentos específicos y un examen médico vigente.

Los interesados también podrán realizar el pago de infracciones, una facilidad clave para quienes desean ponerse al día y evitar complicaciones al ingresar a Honduras.

Durante la gira se efectuarán exámenes médicos obligatorios, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación, ya que este paso es indispensable para completar el proceso de renovación.

Los hondureños deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o comprobante de trámite, además de llevar consigo el permiso de conducir vencido.

Asimismo, se solicitará un correo electrónico, número de teléfono y el comprobante de pago correspondiente al trámite seleccionado, documentos necesarios para el registro y seguimiento del proceso.

La DNVT hizo un llamado a la comunidad hondureña en España a aprovechar esta oportunidad, destacando que estas brigadas permiten mantener documentos vigentes sin realizar costosos viajes a Honduras.

