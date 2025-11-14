Hondureños en España podrán renovar y pagar sus licencias de conducir el presente mes

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que realizará una gira de atención en Madrid y Barcelona, España, del 14 al 24 de noviembre de 2025, para facilitar la renovación de permisos de conducir, el pago de infracciones y la realización de exámenes médicos.

La iniciativa busca acercar estos servicios a los compatriotas en el exterior y evitarles gastos de viaje hacia Honduras.

La institución recomendó a los hondureños verificar los requisitos y asistir en las fechas correspondientes a cada ciudad, ya que se espera una alta demanda durante la jornada.

La DNVT informó que la primera fase de esta gira se llevará a cabo en Madrid, donde los funcionarios atenderán del 14 al 18 de noviembre. En esos días, los connacionales podrán renovar documentos vencidos y regularizar cualquier trámite relacionado con su permiso de conducir.