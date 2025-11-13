Hondureños en España podrán renovar sus licencias: ¿En qué ciudades?

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños residentes en España recibirán nuevamente la visita de una brigada móvil de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que del 14 al 24 de noviembre de 2025 realizará una jornada especial para la renovación de licencias de conducir, pago de infracciones y exámenes médicos en los consulados de Madrid y Barcelona. La iniciativa es parte de un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad de Honduras, a través de la DNVT, y busca acercar los servicios de tránsito a los connacionales que residen fuera del país. Esta será la segunda edición consecutiva de la brigada, que en 2024 benefició a más de 11,000 hondureños radicados en territorio español.

“Tenemos buenas noticias para nuestros connacionales en España. Gracias a este acuerdo, miles de hondureños podrán renovar su licencia sin tener que viajar a Honduras. Este año esperamos superar la cifra de beneficiados y facilitar su integración y movilidad en el país europeo”, expresó Riccy Montoya, vocera de la DNVT. Según la programación oficial, la jornada se desarrollará del 14 al 18 de noviembre en el Consulado de Honduras en Madrid, y del 20 al 24 de noviembre en el Consulado de Honduras en Barcelona. Los cupos serán limitados y se atenderá únicamente con cita previa. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Queremos que cada hondureño en España tenga acceso a los servicios del Estado, sin importar la distancia. Esta es una muestra del compromiso con nuestra comunidad migrante”, subrayó Montoya.

Para hacer la cita de este trámite, ingrese aquí: Citas para renovación de licencias en España. El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, explicó que más de 2,000 compatriotas ya se han inscrito mediante un enlace publicado semanas atrás en las redes sociales de los consulados.

“A ellos les pedimos estar atentos a sus correos electrónicos, donde recibirán el enlace para confirmar su cita. Quienes aún no se han registrado pueden hacerlo ahora a través del enlace que ya está disponible", detalló el diplomático.



Requisitos