Alertan por estafas con licencias falsas en redes sociales en Honduras

Ofrecen licencias de conducir sin trámites en redes, pero son estafas. Autoridades instan a denunciar y acudir a la DNVT.

  • 25 de agosto de 2025 a las 16:05
