Alertan por estafas con licencias falsas en redes sociales en Honduras
Ofrecen licencias de conducir sin trámites en redes, pero son estafas. Autoridades instan a denunciar y acudir a la DNVT.
El Heraldo
seguir +
25 de agosto de 2025 a las 16:05
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Alertan por estafas con licencias falsas en redes sociales en Honduras
El Heraldo
Videos Honduras
Diputada Isis Cuéllar continúa en campaña política después de escándalo por cheques en Sedesol
El Heraldo
Videos Honduras
Migración china en Honduras: ¿estrategia geopolítica o fenómeno económico?
El Heraldo
Videos Honduras
Nacatamales, pinol y horchata: así disfrutan los clientes del nuevo Chinda Díaz
Marbin López
Videos Honduras
Historia y sabor: Chinda Díaz vuelve a recibir a los capitalinos en su nuevo local
Marbin López
Videos Honduras
Chinda Díaz renace de las cenizas y reabre sus puertas frente al parque central de la capital
Marbin López
Videos Honduras
Tráfico pesado en la salida al sur de Tegucigalpa esta mañana
Marbin López
Videos
UNAH anuncia transporte gratis para Ciudad Universitaria
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Libre confirma marchas en San Pedro Sula el 30 de agosto
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Reconciliación en el CNE: Leopoldo Serrano asegura que su sacrificio dio frutos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Aduanas recibe canastas gourmet y artículos desechables de agencia de viajes
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
"Se han pedido perdón, se han abrazado": Padre Serrano tras reunirse con consejeros del CNE
Lesly Chambasis