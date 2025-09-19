Tránsito: 30% de aspirantes reprueba examen de conducir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que entre el 30% y 40% de los aspirantes a licencia de conducir reprueba los exámenes teóricos y prácticos requeridos.

“Casi el 70% aprueba el examen teórico”, explicó César Aguilar, vocero de la DNVT. Agregó que quienes superan esa etapa pasan a la prueba práctica, donde entre el 60% y 70% logra obtener el permiso de conducir.

Al día, más de 500 personas se presentan a solicitar su licencia. Los aspirantes reciben primero un curso introductorio sobre leyes y señales de tránsito, luego rinden el examen teórico.