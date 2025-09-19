Tránsito: 30% de aspirantes reprueba examen de conducir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que entre el 30% y 40% de los aspirantes a licencia de conducir reprueba los exámenes teóricos y prácticos requeridos.
“Casi el 70% aprueba el examen teórico”, explicó César Aguilar, vocero de la DNVT. Agregó que quienes superan esa etapa pasan a la prueba práctica, donde entre el 60% y 70% logra obtener el permiso de conducir.
Al día, más de 500 personas se presentan a solicitar su licencia. Los aspirantes reciben primero un curso introductorio sobre leyes y señales de tránsito, luego rinden el examen teórico.
Aguilar indicó que quienes no aprueban tienen la posibilidad de repetir los exámenes aproximadamente una semana después.
Precio de la licencia de conducir
En Honduras, los permisos de conducir tienen distintos valores según la categoría o el tipo de vehículo que se maneje.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que la mayoría de las solicitudes corresponden a motociclistas, cuya licencia tiene un costo de 300 lempiras. En segundo lugar, se encuentran los permisos para automóviles livianos, que tienen un valor de 600 lempiras.
Además, también se extienden licencias para la conducción de vehículos pesados y mototaxis. Todos estos documentos tienen una vigencia de cinco años.