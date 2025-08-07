Congreso reduce a 21 y 23 años la edad para obtener licencia pesada: estos son los requisitos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó la reducción de edad para obtener la licencia pesada en Honduras, pudiendo tramitarla a partir de los 21 años. La reforma impulsada por Bartolo Fuente, congresista de Libertad y Refundación (Libre). El Legislativo reformó el artículo 48 de la Ley de Tránsito y esta va vinculada principalmente al transporte de carga y pasajeros.

Ahora, los jóvenes de 21 años podrán tener una licencia en la categoría C1 (vehículo de carga menor a 7,500 kg) y D1 (autobús de hasta 26 pasajeros), con una experiencia de dos años en la conducción de vehículos livianos. Siempre a los 21 años, pero con experiencia de seis meses con licencias C1 y D1, estarán habilitados al trámite de la licencia pesada en la categoría C (vehículo de carga superior a 7,500 kg) y D (autobús superior a 26 pasajeros). En tanto, a los 23 años, la persona podrá optar a la categoría CE, correspondiente al transporte de carga pesada, cisterna, plataforma y furgón; esto luego de seis meses de experiencia con la categoría C: vehículo de carga superior a 7,500 kg. En esta última categoría solo se podría tramitar la licencia si la persona ya había cumplido 25 años.

El CN estableció que otros requisitos serán: "haber obtenido certificado de conductor profesional de transporte de pasajeros o de carga, impartido por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), a través de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre. Para aprobar el curso debe mostrar conocimientos y habilidades de conducción, educación y seguridad vial, normas legales aplicables, primeros auxilios, relaciones humanas y conocimientos básicos de mecánica automotriz para la inspección diaria que se debe realizar al vehículo".

A su vez, "certificados médicos satisfactorios de actitudes físicas y psicológicas que incluya la evaluación, realizados en centros de evaluación debidamente certificada por la Secretaría de Seguridad para la categoría y tipo del permiso de conducir".

Lo aprobado en el CN